شرطان من الهلال قبل الموافقة على رحيل مدافعه لـ روما

اشترطت إدارة نادي الهلال تسهيل إجراءات الاستغناء عن البرازيلي رينان لودي لاعب الفريق، إضافةً إلى تخصيص ميزانية للتعاقد مع ظهير أيمن دولي أجنبي من أجل الموافقة على انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وذكر التقرير أن الهلال لم يرد رسميا بالرفض أو القبول على الخطاب الذي تلقاه عبر البريد الإلكتروني من نادي روما، ما يفتح باب الأمل أمام الذئاب حتى الآن لقبول عرضه.

وأوضح التقرير أن دانييلي دي روسي مدرب روما يصر على التعاقد مع الدولي السعودي بعد مقارنة أرقامه مع خيارات أخرى في خانة الظهير الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في صيف 2025، مما يعني إمكانية التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف القادم.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن نادي روما مستعد لدفع 4 ملايين يورو من أجل التعاقد مع سعود عبد الحميد.

وحصل روما على الضوء الأخضر من سعود عبد الحميد للتفاوض مع الهلال وشراء المدة المتبقية من عقده.

في المقابل يتمسك الهلال ببقاء سعود عبد الحميد بل ويسعى لتجديد تعاقده.

يذكر أن نادي ستاد ريمس الفرنسي طلب قبل أيام ضم عبد الحميد بعرض قيمته 2 مليون يورو، لكن الهلال رفضه على الفور.