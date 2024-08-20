تقرير: كومو وجيرونا يتنافسان لضم جوهرة ريال مدريد.. والأقرب للتعاقد معه

يتنافس كل من كومو وجيرونا للتعاقد مع نيكو باز لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن جيرونا يحاول التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، لكن المفاوضات ليست سهلة بسبب وجود نادي كومو الذي يدربه سيسك فابريجاس.

ولذلك فكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن فابريجاس يتفاوض بنفسه مع لاعب الوسط الأرجنتيني.

ووفقا لرومانو فإن كومو يضغط بقوة من أجل التعاقد معه، وأن المفاوضات بدأت في مناقشة بند أحقية إعادة الشراء لريال مدريد للسيطرة على مستقبل باز.

ويعتبر كومو هو الأقرب حتى الآن للتعاقد مع باز.

ولعب باز الموسم الماضي في 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، و4 مواجهات في الدوري الإسباني، ولقاء واحد في السوبر الإسباني.

وسجل باز هدف واحد مع الفريق الأول الموسم السابق وكان في دوري أبطال أوروبا.

ويحمل باز الجنسية الإسبانية بجانب الأرجنتينية.

ومثل باز منتخب الأرجنتين في الفئات السنية المختلفة، لكنه لم يلعب مع الفريق الأول حتى الآن.