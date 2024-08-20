سكاي: موراتا يتعرض لإصابة عضلية.. وفترة غيابه

تعرض ألفارو موراتا لاعب ميلان لإصابة عضلية وسيفتقد الفريق لخدماته.

وحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الشهير في سكاي سبورت إيطاليا فإن المهاجم الإسباني تعرض للإصابة قبل مباراة الروسونيري ضد تورينو.

وشدد دي مارزيو أن موراتا تحامل على نفسه وتمكن من المشاركة في الشوط الثاني من المباراة.

وأوضح دي مارزيو أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما سيغيب لمدة 3 أسابيع على الأقل إذا لم يكن أكثر من ذلك.

وسيغيب موراتا بشكل مؤكد عن المباراة المقبلة في الدوري ضد بارما ولاتسيو يومي 24 و31 أغسطس بالترتيب.

وتعادل ميلان ضد تورينو بهدفين لكل فريق في افتتاح الدوري الإيطالي بعد التأخر بثنائية.

وسجل موراتا هدفه الأول في أول ظهور مع ميلان.

وتعاقد ميلان مع موراتا قادما من أتليتكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 13 مليون يورو.