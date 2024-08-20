رومانو: صراع فرنسي للتعاقد مع موهبة برشلونة

بدأ صراع فرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل التعاقد مع ميكا فاي مدافع برشلونة.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن دخل نادي ليل في صراع مع رين للتعاقد مع المدافع السنغالي.

وأوضح رومانو أن برشلونة تلقى عرضين رسميين من ليل ورين لضمه بشكل نهائي.

وشدد رومانو أن برشلونة لن يترك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما يرحل دون وضع بند أحقية إعادة الشراء.

وفي حال عدم رغبة برشلونة في تفعيل بند أحقية إعادة الشراء فيكون لديه نسبة من البيع المستقبلي.

وكان بورتو فريبا في وقت سابق من التعاقد مع فاي حسب موقع ريليفو مقابل 15 مليون يورو.

وانتقل فاي إلى النادي الكتالوني قادما من كوستوسيا الكرواتي مقابل مليون ونصف يورو في صيف 2023.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب الفريق في الموسم المنقضي قد فضل ضم باو كوبارسي المدافع البالغ من العمر 17 عاما للعب في الفريق الأول ولعب بشكل أساسي على ضم فاي.