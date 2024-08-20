لوموند: مبابي يتحرك رسميا للمطالبة بمستحقاته المتأخرة في سان جيرمان

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أوضحت جريدة لوموند الفرنسية أن كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الجديد تحرك بشكل رسمي للمطالبة بمستحقاته المتأخرة بناديه السابق باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن مبابي طالب بـ 55 مليون يورو من مستحقاته المتأخرة في باريس سان جيرمان.

وأحال مبابي الأمر إلى اللجنة القانونية لاتحاد الأندية وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

أخبار متعلقة:
ريليفو: ليفربول يرفع عرضه لضم حارس فالنسيا ديلي ميل: عرض من ولفرهامبتون لاستعارة رامسديل.. وموقف أرسنال في انتظار عبد المنعم.. نيس يعلن التعاقد مع مدافع كندا في مباراة مثيرة.. أتليتكو مدريد يفتتح بالدوري الإسباني بالتعادل مع فياريال

أواخر مايو الماضي، كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن عدم حصول كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق على راتبه منذ شهر إبريل.

وفقا للصحيفة فإن ناصر الخليفي رئيس النادي لم يمنح مبابي راتبه منذ أكثر من شهر وهو ما يرفضه اللاعب الفرنسي.

مبابي كان قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الفريق، قبل أن ينضم رسميا لريال مدريد.

وفقا للتقارير فإن مبابي قد وافق على عدم الحصول على 80 مليون يورو قيمة بند الوفاء للنادي والتي فعلت بعد تمديد تعاقده في المرة السابقة.

وانتظر باريس سان جيرمان موافقة كتابية من مبابي ليضمن عدم مطالبة اللاعب بالمبلغ وفي المقابل لا يرغب النادي أيضا في دفع راتبه.

ليكيب أشارت إلى أن العلاقة بين مبابي والخليفي قد وصلت إلى نقطة مسدودة لا يتحدثان فيها سويا ولذلك فإن الفريق القانوني للطريفين يعملان على إيجاد حل في الفترة الحالية ليحصل كل طرف على حقوقه خصوصا مع رغبة اللاعب في الحصول على راتبه.

وكان كيليان قد رفض تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان وهو ما أثار غضب الخليفي والذي يرى أن اللاعب قد وعده من قبل بعدم الرحيل عن الفريق مجانا.

وشهد صيف 2024 انضمام مبابي إلى ريال مدريد بشكل رسمي ليصبح لاعبا للفريق بداية من موسم 2024-2025.

ريال مدريد باريس سان جيرمان كيليان مبابي
نرشح لكم
بايرن يعلن غياب مدافعه لعدة أسابيع هدف الأهلي - فرينتسفاروتشي يضم بن رمضان في قائمته لمباراتي الدوري الأوروبي بيلد: نوير مستمر مع منتخب ألمانيا ويرفض الاعتزال دوليا "على كوكوريا إغلاق فمه بعد ما فعله هالاند معه" كادينا سير: ممثلو جوندوجان في مانشستر للتفاوض مع مسؤولي سيتي لعودته شرطان من الهلال قبل الموافقة على رحيل مدافعه لـ روما تقرير: كومو وجيرونا يتنافسان لضم جوهرة ريال مدريد.. والأقرب للتعاقد معه سكاي: موراتا يتعرض لإصابة عضلية.. وفترة غيابه
أخر الأخبار
تقرير: جوتا خارج اتحاد جدة 5 دقيقة | آسيا
بايرن يعلن غياب مدافعه لعدة أسابيع 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة.. المدير التنفيذي للاتحاد العربي لـ في الجول: الأهلي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية 26 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول – محمد طارق يفسخ عقد إعارته مع المصري ويعود إلى الزمالك 33 دقيقة | الدوري المصري
هدف الأهلي - فرينتسفاروتشي يضم بن رمضان في قائمته لمباراتي الدوري الأوروبي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
أهلي جدة يضم نجم فلومينينسي البرازيلي 49 دقيقة | ميركاتو
رئيس اتحاد جدة يوضح سبب تأخر انتقال لاعبيه للدوري البلجيكي ساعة | ميركاتو
والده لـ في الجول: زيزو اتفق مع الزمالك على تجديد التعاقد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة