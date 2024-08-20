ريليفو: ليفربول يرفع عرضه لضم حارس فالنسيا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

هدف نيكو ويليامز - إسبانيا - جورجيا

رفع ليفربول عرضه من أجل ضم جيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير إسبانية.

وذكرت منصة ريليفو أن نادي ليفربول الذي أرسل عرضا إلى فالنسيا من أجل ضم حارسه مامارداشفيلي قبل أيام، ولم يوافق عليه فالنسيا، تحرك من جديد لحسم الصفقة.

وأوضح التقرير أن ليفربول رفع عرضه لمامارداشفيلي، ليقترب من 40 مليون يورو بما في ذلك المبالغ الثابتة والمتغيرة.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: عرض من ولفرهامبتون لاستعارة رامسديل.. وموقف أرسنال في انتظار عبد المنعم.. نيس يعلن التعاقد مع مدافع كندا مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس.. كأس مصر ودوري أبطال أوروبا في مباراة مثيرة.. أتليتكو مدريد يفتتح بالدوري الإسباني بالتعادل مع فياريال

ومن المتوقع أن يرد نادي فالنسيا قريبًا.

ولفت التقرير إلى أن إدارة فالنسيا لن تقول لا للعرض، لكنها ستحاول الحصول على أقصى استفادة ممكنة من الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن نادي بورنموث يحاول خطف الحارس الجورجي قبل ليفربول.

وكان النادي الإسباني قد أبلغ ممثلي الحارس الجورجي بأن ليفربول عليه أن يدفع 40 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب، حسب تقرير إذاعة تريبونا ديبورتيفا.

وأضاف التقرير أن عدم وصول عرض ليفربول لهذا المبلغ سيعني بقاء الحارس في فالنسيا.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن اللاعب يوافق بالفعل على الانتقال لليفربول ويعمل على إقناع ناديه بالموافقة على عرض الريدز.

وأوضح تقرير ريليفو قبل أيام أن ليفربول عرض 35 مليون يورو من أجل ضم الحارس الجورجي.

وأضاف التقرير أن اللاعب يأمل في موافقة النادي الإسباني على العرض، في ظل رغبته في الرحيل.

ولفت التقرير إلى أن ليفربول جس نبض إدارة فالنسيا قبل أن يتقدم بالعرض.

في الوقت نفسه، أوضحت جريدة ماركا أن اللاعب أصبح قريبا من الانضمام إلى ليفربول.

وحدد فالنسيا سعر الحارس الجورجي بـ40 مليون يورو، حسب التقارير.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن ليفربول قد يشتري الحارس، ثم يعيره لفريق آخر.

مامارداشفيلي حافظ على شباكه نظيفة في 31 مباراة خلال مائة مباراة لعبها مع فالنسيا.

ليفربول فالنسيا جيورجي مامارداشفيلي
نرشح لكم
خبر في الجول – محمد طارق يفسخ عقد إعارته مع المصري ويعود إلى الزمالك هدف الأهلي - فرينتسفاروتشي يضم بن رمضان في قائمته لمباراتي الدوري الأوروبي أهلي جدة يضم نجم فلومينينسي البرازيلي رئيس اتحاد جدة يوضح سبب تأخر انتقال لاعبيه للدوري البلجيكي والده لـ في الجول: زيزو اتفق مع الزمالك على تجديد التعاقد خبر في الجول – تفاصيل جلسة زيزو مع إدارة الزمالك.. ونفي كادينا سير: ممثلو جوندوجان في مانشستر للتفاوض مع مسؤولي سيتي لعودته شرطان من الهلال قبل الموافقة على رحيل مدافعه لـ روما
أخر الأخبار
تقرير: جوتا خارج اتحاد جدة 2 دقيقة | آسيا
بايرن يعلن غيابه مدافعه لعدة أسابيع 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة.. المدير التنفيذي للاتحاد العربي لـ في الجول: الأهلي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية 24 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول – محمد طارق يفسخ عقد إعارته مع المصري ويعود إلى الزمالك 30 دقيقة | الدوري المصري
هدف الأهلي - فرينتسفاروتشي يضم بن رمضان في قائمته لمباراتي الدوري الأوروبي 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
أهلي جدة يضم نجم فلومينينسي البرازيلي 46 دقيقة | ميركاتو
رئيس اتحاد جدة يوضح سبب تأخر انتقال لاعبيه للدوري البلجيكي ساعة | ميركاتو
والده لـ في الجول: زيزو اتفق مع الزمالك على تجديد التعاقد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة