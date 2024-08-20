في انتظار عبد المنعم.. نيس يعلن التعاقد مع مدافع كندا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

مويس بومبيتو

أعلن نادي نيس الفرنسي صفقة ضم المدافع الكندي مويس بومبيتو لاعب كولورادو رابيدز الأمريكي.

مويس بومبيتو

النادي : كولورادو رابيدز

كولورادو رابيدز
نيس

قبل أيام، توصل نادي نيس إلى اتفاق مع كولورادو رابيدز الأمريكي للتعاقد مع مدافعه مويس بومبيتو.

ووقع بومبيتو على عقد يربطه بنادي نيس حتى صيف 2028.

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ولم يعلن النادي الفرنسي تفاصيل الصفقة، لكن هناك تقارير أوضحت أن اللاعب انتقل إلى نيس مقابل 7 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت وحوافز.

عقد بومبيتو البالغ من العمر 24 عاما مع فريقه الأمريكي كان ينتهي في ديسمبر المقبل أي بعد 4 شهور.

ويعتبر بومبيتو المدافع الأساسي لمنتخب كندا إذ لعب 6 مباريات في بطولة كوبا أمريكا الماضية.

في انتظار عبد المنعم

من المتوقع أن ينضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لتدريبات فريق نيس قبل نهاية هذا الأسبوع، في حالة إعلان الصفقة بشكل رسمي، حسب جريدة ليكيب.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع نيس الفرنسي للموافقة على بيع مدافعه محمد عبد المنعم للفريق الفرنسي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح لويك تانزي صحفي جريدة ليكيب عبر حسابه الشخصي على إكس أن محمد عبد المنعم سينضم لتدريبات نيس يوم الأربعاء أو الخميس لو سارت كل الأمور على ما يرام.

وينتظر عبد المنعم الحصول على تأشيرة دخول فرنسا قبل السفر للالتحاق بناديه الجديد.

يوم الخميس، قال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع نيس للحصول على قيمة انتقال عبد المنعم بمقابل يزيد قليلا عن 4 ملايين يورو".

وأضاف "سنحصل على قيمة الصفقة على قسطين وسيكون الأول منهما هو الجزء الأكبر".

وتابع المصدر "سنحصل كذلك على مليون يورو كحوافز".

وأتم المصدر تصريحاته "هذا بالإضافة لحصولنا على نسبة إعادة بيع عبد المنعم مستقبلا وهي لا تقل عن 10%".

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

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