مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس.. كأس مصر ودوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 10:42
كتب : FilGoal
تستكمل مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024.
وعلى الجانب الآخر تلعب مباريات الذهاب في التصفيات التأهيلية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
كأس مصر
مودرن سبورت × إنبي.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورتس 1.
دوري أبطال أوروبا
بودو جليمت × ريد ستار بلجراد.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.
دينامو زجرب × كاراباج أجدام.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.
ليل × سلافيا براج.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.
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