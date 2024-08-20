مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس.. كأس مصر ودوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 10:42

كتب : FilGoal

أحمد صبيحة - إنبي - الداخلية - كأس الرابطة

تستكمل مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024.

وعلى الجانب الآخر تلعب مباريات الذهاب في التصفيات التأهيلية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

كأس مصر

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مودرن سبورت × إنبي.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورتس 1.

دوري أبطال أوروبا

بودو جليمت × ريد ستار بلجراد.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

دينامو زجرب × كاراباج أجدام.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

ليل × سلافيا براج.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال أوروبا كأس مصر الإسماعيلي ليل مودرن سبورت
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