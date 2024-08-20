رئيس الإسماعيلي يكشف سبب عدم انتقال عبد الرحمن مجدي وحقيقة مفاوضات الساعي مع الأهلي

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 03:06

كتب : FilGoal

نصر أبو الحسن - رئيس الإسماعيلي

كشف نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي عن مستجدات الأزمة المالية وإيقاف القيد الذي يواجهه النادي.

وقال أبو الحسن في تصريحاته للقناة الأولى: "القضايا ضد النادي وصلت إلى 12 قضية، والمديونية تجاوزت مليوني دولار وهو ما صعب موقف النادي".

وأكمل "الإسماعيلي كان هدفه عدم الهبوط. المركز الخامس لا يفرق عن المراكز المتأخرة طالما انه بعيد عن المربع الذهبي".

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وتابع "هدفنا الإعداد لموسم جديد قوي من خلال وضع نظام يطبق على الجميع للحفاظ على استقرار النادي إداريا".

وأضاف " حاولنا تقليل الجدل عن الإسماعيلي والحديث دائما عن وجود أزمات داخله لتصحيح الصورة".

وكشف "هناك لاعبين يتهربون من اللعب الإسماعيلي بسبب الأزمات. النادي كان عامل طرد للاعبين ولكن حاولنا تغيير هذه الصورة بعد التعامل بشكل جيد مع الأمور المالية وتسديد مستحقات اللاعبين المتأخرة".

وعن مستقبل إيهاب جلال قال: "جلال مستمر في منصبه كمدير فني لفريق الإسماعيلي وهناك صفقات تم التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق الموسم القادم. سنحل أزمة القيد قريبا وقادرين علي التعامل مع هذا الملف".

وواصل "أنهينا أزمة فخر الدين بن يوسف ونعمل على حسم الملفات المتبقية، ومن الوارد بيع لاعب للحصول على مبلغ مالي كبير لبناء فريق قوي".

وأوضح "وافقنا علي رحيل عبد الرحمن مجدي الي أهلي بني غازي الليبي ولكن تم التراجع عن الصفقة بسبب تغيير الأجهزة الفنية في النادي الليبي، وبالتالي أعدنا الأموال".

وعن مفاوضات الأهلي لضم عمر الساعي لاعب الدراويش قال: ": لا توجد مفاوضات رسمية من النادي الأهلي للتعاقد مع عمر الساعي في الوقت الحالي وكل هذه الملفات كانت مؤجلة بسبب صعوبة موقف الفريق في الدوري".

واختتم "لم نتلقَ دعما بجنيه واحد من المحافظة أو وزارة الشباب والرياضة أو هيئة قناة السويس كما كان يحدث مع المجالس السابقة ولكن بدأنا استغلال المحلات الموجودة في أسفل مدرجات الدرجة الثالثة ورفعنا قيمة الإيجار، وأيضا حصلنا على مستحقاتنا من الشركة الراعية فضلا عن ثمن بيع إياد العسقلاني وياو أنور".

نصر أبو الحسن الإسماعيلي
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