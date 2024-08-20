جوميز: لا يوجد "فرد" لمع في الأهلي.. وهذا الفارق بين طريقتنا وطريقته

أبدى جوزيه جوميز مدرب الزمالك رأيه في طريقة لعب الأهلي، ومستوى عبد الله السعيد ومستقبل شيكابالا مع الزمالك.

وقال جوميز في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلي يمكنه اللعب بـ 11 لاعبا مختلفين تماما بنفس القوة. إنه فريق قوي وطريقة استغلاله لقوته تختلف عن طريقتنا. إذ استخدمنا قوتنا بنفس الطريقة ستختلف الأمور".

وأوضح "إنهم يغلقوا الخطوط ويحموا منطقة الجزاء ويغلقوا مسارات المنافس ولا يتواجدون كثيرا أمام منطقة جزاء المنافس بل يستغلوا قوة لاعبيهم وسرعتهم وكل مرة يذهبون لمنطقة الجزاء يشكلوا الخطورة".

وأكمل "نحن نلعب بدفاع أكثر تقدما بعيدا عن مرمانا ونستغل المساحات إن أتيحت لنا، ولكن أمام الأهلي ليس من السهل خلق المساحات بل عليك التحلي بالصبر لكي يتحركوا".

وتابع "الأهلي لم يلمع منه فرد، بل هو فريق متماسك وقوي وهذه نقطة قوته الرئيسية. شاهدت معظم مبارياتهم ولا أجد لاعبا أقول إنه الحل لهم".

وعن مستقبل شيكابالا مع الفريق قال: "أعتقد أن شيكابالا هو من سيعطينا هذه الإجابة. تحدثت معه مؤخرا وحكيت له قصة كاراجونيش الذي دربته في باناثينايكوس عندما كان عمره 35 عاما. كان سيعتزل ويدرب فريق 19 عاما، ولكن حين استمع إلى نصائحي وحافظ على قوته البدنية واصل اللعب معنا وانتقل إلى فولام ولعب سنتين في الدوري الإنجليزي".

وتابع "لا يمكنك شراء الموهبة. شيكابالا يملكها وإذا استطاع الحفاظ على قوته سيكون معاونا كبيرا للزمالك".

وعن عبد الله السعيد قال: "عندما يكون في فريقنا لاعبون يمكنهم التمرير فلا نقلق. عبد الله السعيد تم تقديمه لي باعتباره صانع ألعاب، ولكني أرى تصرفاته أقرب للاعب الوسط رقم 8. رؤيته مذهلة وسرعته في اتخاذ القرارات عظيمة".

وأكمل "بعض اللاعبين يحاولون إيجاد الحل الأفضل بعد تسلم الكرة بينما عبد الله يرى بشكل مسبق قبل أن يتسلم".

وبسؤاله عن معاناته من غياب اللاعب الهداف في فريقه عكس العادة في مسيرته، تحديدا في فترة غياب سيف الجزيري عن الفريق قال: "مع التعاون السعودي سجلنا 3 أهداف أقل من الفائز بالدوري وقتها أهلي جدة مع كريستيان جروس، بكل الفريق".

وأوضح "الكل يجب أن يسجل، مصطفى شلبي يسجل وزيزو يمكنه أن يسجل أكثر. أريد رؤية لاعبي الوسط أكثر انخراطا أمام المرمى".

وختاما عن فترة اللعب بالناشئين قال: "حارسا المرمى محمود الشناوي وعمر عبد العزيز أفضل ما خرجنا به من تجربة الناشئين، ولنرى إن تمكنا من الحفاظ على مستواهما للاستمرار في الزمالك، كذلك محمد سيد يعمل معنا منذ فترة طويلة ويلعب في عدة مراكز ويمكنني الاعتماد عليه".