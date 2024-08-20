في مباراة مثيرة.. أتليتكو مدريد يفتتح بالدوري الإسباني بالتعادل مع فياريال

تعادل أتليتكو مدريد مع فياريال بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب لا سيراميكا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية أتليتكو مدريد في المباراة كل من أليكساندر سورلوث وماركوس لورينتي، بينما أحرز لفياريال أرناوت دانجوما وكوكي بالخطأ في مرماه.

تقدم دانجوما بالهدف الأول في الدقيقة 18 بعد مرور رائع من أكسيل فيتسل ليسدد الكرة أرضية في المرمى.

وبعد دقيقتين فقط تعادل لورينتي لأتليتكو مدريد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعاد فياريال للتقدم من جديد في الدقيقة 37 عن طريق كوكي بالخطأ في مرماه.

⚽️🔥 الغواصات الصفراء تضيف الهدف الثاني بعد خطأ فادح من الحارس يان أوبلاك #الدوري_الإسباني | #فياريال_اتلتيكو #LaLiga pic.twitter.com/HVbagMGhw6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2024

وفي 45+5 من الشوط الأول تعادل سورلوث لأتليتكو مدريد برأسية بعد عرضية متقنة من بابلو باريوس.

سورلوث رفض الاحتفال بالهدف إذ انضم إلى أتليتكو مدريد مؤخرا قادما من فياريال.

الشوط الثاني لم يقل إثارة من حيث الفرص ولكنه لم يشهد أي أهداف جديدة.

وشهدت المباراة مشاركة خوليان ألفاريز لأول مرة بقميص أتليتكو مدريدبعد أن دخل بديلا في الدقيقة 75.

وسيلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة ضد جيرونا يوم الأحد المقبل 25 أغسطس على ملعب ميتروبوليتانو، بينما يلتقي فياريال مع إشبيلية يوم الجمعة 23 أغسطس.