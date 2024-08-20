في مباراة مثيرة.. أتليتكو مدريد يفتتح بالدوري الإسباني بالتعادل مع فياريال
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 00:41
كتب : FilGoal
تعادل أتليتكو مدريد مع فياريال بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب لا سيراميكا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
سجل ثنائية أتليتكو مدريد في المباراة كل من أليكساندر سورلوث وماركوس لورينتي، بينما أحرز لفياريال أرناوت دانجوما وكوكي بالخطأ في مرماه.
تقدم دانجوما بالهدف الأول في الدقيقة 18 بعد مرور رائع من أكسيل فيتسل ليسدد الكرة أرضية في المرمى.
وبعد دقيقتين فقط تعادل لورينتي لأتليتكو مدريد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
أتلتيكو مدريد يعادل سريعاً عن طريق ماركوس يورينتي#الدوري_الإسباني | #فياريال_اتلتيكو #LaLiga pic.twitter.com/W76rgJ7AkR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2024
وعاد فياريال للتقدم من جديد في الدقيقة 37 عن طريق كوكي بالخطأ في مرماه.
⚽️🔥 الغواصات الصفراء تضيف الهدف الثاني بعد خطأ فادح من الحارس يان أوبلاك #الدوري_الإسباني | #فياريال_اتلتيكو #LaLiga pic.twitter.com/HVbagMGhw6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2024
وفي 45+5 من الشوط الأول تعادل سورلوث لأتليتكو مدريد برأسية بعد عرضية متقنة من بابلو باريوس.
سورلوث رفض الاحتفال بالهدف إذ انضم إلى أتليتكو مدريد مؤخرا قادما من فياريال.
الشوط الثاني لم يقل إثارة من حيث الفرص ولكنه لم يشهد أي أهداف جديدة.
وشهدت المباراة مشاركة خوليان ألفاريز لأول مرة بقميص أتليتكو مدريدبعد أن دخل بديلا في الدقيقة 75.
وسيلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة ضد جيرونا يوم الأحد المقبل 25 أغسطس على ملعب ميتروبوليتانو، بينما يلتقي فياريال مع إشبيلية يوم الجمعة 23 أغسطس.