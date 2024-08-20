الشناوي: رفضت 500 مليون جنيه.. حقيقة عرض بيراميدز وما حدث يوم حسم الدوري

كشف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن مستقبله والعروض التي تأتيه وموقفه من تجديد تعاقده.

وقال الشناوي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هناك عروض من بعض الأندية ولكن لا يوجد شيء جاد حتى الآن والكل يعرف أني لن أخرج إلا من خلال إدارة النادي الأهلي".

وأضاف "عقدي يمتد لموسم آخر، ولا يوجد خلاف ولكن الإدارة قد تكون منشغلة في أمور أخرى وهم يعرفون أني موجود على كل حال".

وأكمل "العروض التي تأتيني بمبالغ كبيرة للغاية. رفضت عروض تصل إلى 500 مليون جنيه في 3 مواسم، و ما آخذه الآن أقل من 20% من هذا الرقم".

وعن فترة الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في أمم إفريقيا الماضية قال: "حين تعرضت للإصابة مع المنتخب تم رد كتفي من تلقاء نفسه وطلبت استكمال المباراة ولكن الطبيب محمد أبو العلا أصر على ذهابي إلى المستشفى".

وأوضح "أجريت الأشعة 3 مرات وكانت النتيجة كدمة، وكنت سعيدا ولكن أبو العلا أصر على إشاعة رابعة لشكه في شيء ما، وبالفعل كان على حق وأجرينا الجراحة".

وعما حدث بعد عودته قال: "كولر أبلغني بعد عودتي من الإصابة أن مصطفى شوبير سيكمل بطولة إفريقيا وأني سأعود للمشاركة بعد البطولة. وخروجي من قائمة المباريات التي يشارك بها مصطفى في الدوري هو للحصول على الراحة كما أعلن كولر".

وواصل "كل حراس الأهلي متألقين في كل مشاركاتهم ونحن هنا إخوة لا يوجد شخص بيننا (صاحب اللعبة)".

وكشف "أتاني عرض كبير من نادي بيراميدز وفاتحني فيه أحمد حسن حين كان هناك. عرضوا مليوني دولار للشراء في البداية والأهلي رفض، ثم تحول العرض إلى إعارة مقابل 4 ملايين دولار والأهلي رفض مرة أخرى".

وأوضح "لم يحدث أبدا أن تحدثت مع المدرب وقلت له إننا لسنا بحاجة للتعاقد مع حارس. هذا قرار النادي ولا يمكنني الخروج عن حدود موقعي. محمد أبو جبل معي في المنتخب وعلاقتنا جيدة وأكثر من سانده في أمم إفريقيا 2021 كان أنا".

وعما يثار عن تسببه في اعتزال عصام الحضري دوليا قال: "لم نتحدث أبدا عن ذلك الأمر. بل تعلمت الكثير من الحضري مثل الإصرار والعزيمة والتركيز في التدريبات".

وأخيرا عن رفض اللاعبين للاحتفال مع الجماهير بحسم الدوري في مباراة سموحة قال: "الجماهير لم تشجع أي لاعب يومها بل شجعت المدير الفني مارسيل كولر والمترجم خالد الجوادي. لماذا لم يشجعوا اللاعبين"؟

واختتم "أتحدث هنا عن الجماهير التي حضرت مباراة سموحة في الإسكندرية. لماذا تسبون اللاعبين وأنتم لا تعرفون ظروفهم؟ اللاعب الذي تعرض للسب كانت والدته في المستشفى. بالتالي كان هذا قرار اللاعبين بعدم الذهاب للاحتفال معهم بالدوري".