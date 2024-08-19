بثلاثية رائعة.. يوفنتوس يبدأ حقبة تياجو موتا بالفوز على كومو

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 23:53

كتب : FilGoal

دوسان فلاهوفيتش - يوفنتوس ضد كومو

فاز يوفنتوس على كومو بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أليانز بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

المباراة كانت هي الأولى ليوفنتوس تحت قيادة مدربه تياجو موتا المدرب الجديد للفريق.

سجل ثلاثية يوفنتوس في المباراة كل من صامويل مبانجولا وتيموثي ويا وأندريا كامبياسو.

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كومو هو فريق صاعد حديثا ويقوده تدريبيا سيسك فابريجاس.

تقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق مبانجولا في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

الهدف كان هو الأول للاعب البلجيكي بقميص يوفنتوس خلال مباراته الأولى بقميص الفريق.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة سجل ويا الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة ثم مرت من خط المرمى بعد عمل رائع من كينان يلدز.

وفي الدقيقة 91 أنهى كامبياسو ثلاثية يوفنتوس بتدسدية أخرى رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد هيلاس فيرونا خارج ملعبه يوم الإثنين المقبل 26 أغسطس، بينما يلتقي كومو مع كاليياري بنفس اليوم.

يوفنتوس كومو الدوري الإيطالي
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