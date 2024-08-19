مرموش يصنع هدفين في فوز فرانكفورت برباعية ويتأهل في كأس ألمانيا

شارك عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت في فوز فريقه على آينتراخت براونشفايج في دور الـ64 من كأس ألمانيا برباعية مقابل هدف.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

وتأهل فرانكفورت إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز في أول مباراة له في الموسم الجاري.

وصنع عمر مرموش هدفين من بين رباعية فريقه في المباراة.

وجاء هدف فرانكفورت الأول في الدقيقة 53 عن طريق الجزائري فارس شايبي.

وسجل إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 56 بصناعة من مرموش، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 61.

هوجو إيكيتيكي يحرز هدف فرانكفورت الثاني في مرمى براونشفايج براونشفايج 0 آينتراخت فرانكفورت 2#كأس_ألمانيا #دبي_الرياضية pic.twitter.com/m9UuOmu1Hk — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 19, 2024

قبل أن يختتم إيجور ماتانوفيتش رباعية فرانكفورت في الدقيقة 88 بصناعة مرموش أيضا من ركلة حرة.

إيجور ماتانوفيتش يحرز هدف فرانكفورت الرابع في مرمى براونشفايج براونشفايج 0 آينتراخت فرانكفورت 4#كأس_ألمانيا #دبي_الرياضية pic.twitter.com/cr1PgtuxWx — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 19, 2024

بينما جاء هدف براونشفايج الوحيد في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب ليفينتي سزابو.

وينطلق الدوري الألماني الأسبوع المقبل ويلعب فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى.

ولعب مرموش الموسم الماضي مع فرانكفورت 41 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.