مرموش يصنع هدفين في فوز فرانكفورت برباعية ويتأهل في كأس ألمانيا

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 23:46

كتب : FilGoal

عمر مرموش

شارك عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت في فوز فريقه على آينتراخت براونشفايج في دور الـ64 من كأس ألمانيا برباعية مقابل هدف.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وتأهل فرانكفورت إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز في أول مباراة له في الموسم الجاري.

وصنع عمر مرموش هدفين من بين رباعية فريقه في المباراة.

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وجاء هدف فرانكفورت الأول في الدقيقة 53 عن طريق الجزائري فارس شايبي.

وسجل إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 56 بصناعة من مرموش، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 61.

قبل أن يختتم إيجور ماتانوفيتش رباعية فرانكفورت في الدقيقة 88 بصناعة مرموش أيضا من ركلة حرة.

بينما جاء هدف براونشفايج الوحيد في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب ليفينتي سزابو.

وينطلق الدوري الألماني الأسبوع المقبل ويلعب فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى.

ولعب مرموش الموسم الماضي مع فرانكفورت 41 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

عمر مرموش كأس ألمانيا فرانكفورت
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