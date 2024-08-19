خبر في الجول – الزمالك يسعى لإتمام تجديد زيزو خلال جلسته مع الإدارة.. وموقف اللاعب

يسعى الزمالك لإتمام مفاوضاته مع أحمد سيد "زيزو" لتمديد تعاقده مع الفريق.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك يسعى لإتمام مفاوضات تمديد تعاقد زيزو خلال الجلسة التي ستجمع اللاعب مع الإدارة خلال الساعات المقبلة.

ويريد الزمالك إتمام المفاوضات بحد أقصى غدا لحسم الأمور في ظل العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

على الجانب الآخر فإن زيزو منفتح على تمديد تعاقده مع الزمالك وفي حال وجود تقارب في الاتفاقات المالية ستتم المفاوضات بنجاح.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق تواجد زيزو الأحد الماضي في مقر النادي رفقة والده لعقد جلسة مع حسام المندوه ورامي نصوحي ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

وذلك لمناقشة عروض الاحتراف المقدمة له وإمكانية تجديد تعاقده مع الأبيض.

ويمتلك زيزو عرضا من العربي القطري الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما يرغب نادي نيوم الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو" في التعاقد مع زيزو.

وعلم FilGoal.com أن نادي نيوم السعودي قرر سحب العرض الذي قدمه للزمالك بسبب تأخر مجلس إدارة الأبيض في الرد عليه بشكل رسمي.

ولأن نيوم يرغب في حسم الصفقات بشكل سريع قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية السعودي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تفاصيل عرض نيوم للزمالك لضم زيزو.

وعلم FilGoal.com أن نادي نيوم الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية السعودي (دوري يلو) عرض شراء زيزو من الزمالك مقابل 5 ملايين دولار تُدفع بالتقسيط، بواقع الجزء الأكبر من المبلغ وقت إتمام الصفقة والجزء المتبقي يتم دفعه في فترة من 3 إلى 6 شهور.

بينما العرض المقدم من نادي نيوم لـ زيزو هو عقد يمتد لموسمين.

يأتي ذلك في ظل وجود عرض آخر من نادي العربي القطري للتعاقد مع زيزو من الزمالك.

وكشف FilGoal.com أن نادي الزمالك رفض العرض الأول من نادي العربي القطري لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن عرض العربي القطري لضم زيزو جاء مقابل 3 ملايين دولار، وقد يزيد العرض إلى 4 ملايين دولار.

لكن الزمالك رفض العرض بسبب ضعف المقابل المادي في انتظار وصول عرض مالي أكبر.