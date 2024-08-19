في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك في الاستعداد للموسم الجديد

يستعد الزمالك لبداية الموسم الجديد 2024/2025 وذلك عقب ختام الموسم المنقضي.

ويكشف لكم FilGoal.com كيفية تفكير الزمالك في طريقة الاستعداد للموسم الجديد.

الزمالك ينتظر عودة جوزيه جوميز مدرب الفريق من الإجازة للدخول في معسكر مغلق بنهاية الشهر الجاري.

المكان الأقرب لاستضافة المعسكر حتى الآن هو برج العرب وستتراوح مدته ما بين أسبوع و10 أيام.

ويقضي جوميز إجازته حاليا خلال الفترة الحالية بعد نهاية الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في دور الـ 16 من كأس مصر.

أحمد مجدي وأندري بيكي المدربين المساعدين سيقودان الفريق خلال مباريات كأس مصر المتبقية.

وأنهى الزمالك الدوري المصري بالمركز الثالث في الموسم الماضي.

وسيلعب الزمالك مبارياته الأولى في الموسم الجديد بدور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.