رومانو: تشيلسي سيضم جواو فيليكس الأسبوع الجاري

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 22:47

كتب : FilGoal

جواو فيليكس

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي مع التعاقد مع جواو فيليكس مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال بشكل دائم.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس أن فيليكس علاقته انتهت بنادي أتليتكو مدريد.

وأن تشيلسي سيتمم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة من الأسبوع الجاري.

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وخرج فيليكس من قائمة أتليتكو مدريد لمباراة فياريال في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقضى فيليكس الموسم الماضي معارا من أتليتكو مدريد إلى برشلونة.

وشارك فيليكس خلال الموسم الماضي في 44 مباراة بقميص برشلونة وخلالها سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.

وبعد عودته من الإعارة خرج من حسابات دييجو سيميوني المدير الفني للفريق بعدما تعاقد مع جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي وألكساندر سورلوث مهاجم فياريال.

تشيلسي جواو فيليكس الدوري الإنجليزي
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