خبر في الجول - أوباما يتمم إجراءات انتقاله إلى بيراميدز

أتم يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك السابق إجراءات انتقاله إلى نادي بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن أوباما وقع على عقود انتقاله لبيراميدز بعد جلسة مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات في النادي.

ووقع أوباما على عقد مدته 3 مواسم، لينتقل حرا بعد نهاية عقده مع الزمالك.

اللاعب صاحب الـ28 عاما من ناشئي الزمالك وأعير إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة والحزم السعودي.

وعاد أوباما إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري.

وخلال الموسم الجاري شارك أوباما في 31 مباراة مع الزمالك سجل خلالهم 11 هدفا ولم يصنع أي هدف.

وإجمالا خاض أوباما مع الزمالك 248 مباراة سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 27 آخرين.

وتوج أوباما مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات وخمس مرات كأس مصر ومرة للسوبر المصري ومثلها لكأس السوبر الإفريقي ومرتين الكونفدرالية.