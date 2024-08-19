خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع بنشرقي

توصل الزمالك لاتفاق مبدئي مع أشرف بنشرقي لاعبه السابق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أشرف بنشرقي النادي : الريان الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد اتفق بشكل مبدئي مع بنشرقي ويتبقى فقط الاتفاق على بعض النود الخاصة بالمكافئات حال التتويج بالبطولات وعدد الأهداف المسجلة ونسبة مقدم التعاقد.

ويحاول الزمالك إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة لإرسال تذاكر الطيران للاعب للحضور بنهاية الأسبوع الجاري لقيده في القائمة الإفريقية.

وانضم بنشرقي مطلع موسم 2023 - 2024 إلى الريان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد لمدة موسم واحد.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.