خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع بنشرقي

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 22:05

كتب : إبراهيم رمضان

هدف أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام غزل المحلة

توصل الزمالك لاتفاق مبدئي مع أشرف بنشرقي لاعبه السابق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أشرف بنشرقي

النادي : الريان

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد اتفق بشكل مبدئي مع بنشرقي ويتبقى فقط الاتفاق على بعض النود الخاصة بالمكافئات حال التتويج بالبطولات وعدد الأهداف المسجلة ونسبة مقدم التعاقد.

ويحاول الزمالك إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة لإرسال تذاكر الطيران للاعب للحضور بنهاية الأسبوع الجاري لقيده في القائمة الإفريقية.

أخبار متعلقة:
أحمد مجدي وبيكي يقودان مران الزمالك.. وعودة حسام عبد المجيد مرموش أساسي مع فرانكفورت في أولى مباريات الموسم الجديد "أسباب غير فنية وشخص مؤذِ".. عبد الرحمن خالد يرحل عن العربي بعد 11 يوما فقط جوندوجان يعلن الاعتزال دوليا

وانضم بنشرقي مطلع موسم 2023 - 2024 إلى الريان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد لمدة موسم واحد.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.

الزمالك أشرف بنشرقي
نرشح لكم
رومانو: تشيلسي سيضم جواو فيليكس الأسبوع الجاري ليستر سيتي يضم أوليفر سكيب قطر القطري يقدم أحمد عبد القادر قادما من الأهلي خبر في الجول – الاتحاد ييتوصل لاتفاق مع الغاني كوبينا لاعب بتروجت السابق نهاية أزمة تسجيل أليو ديانج مع الخلود السعودي؟ مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول موعد إعلان انضمامه لنادي قطر فالنسيا يضع الكرة في ملعب ليفربول بشأن انتقال مامارداشفيلي موعد انضمام محمد عبد المنعم لتدريبات نيس
أخر الأخبار
في الجول يكشف كيفية تفكير الزمالك في الاستعداد للموسم الجديد 13 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: تشيلسي سيضم جواو فيليكس الأسبوع الجاري 20 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - أوباما يتمم إجراءات انتقاله إلى بيراميدز 24 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع بنشرقي ساعة | ميركاتو
أحمد مجدي وبيكي يقودان مران الزمالك.. وعودة حسام عبد المجيد ساعة | الكرة المصرية
مرموش أساسي مع فرانكفورت في أولى مباريات الموسم الجديد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"أسباب غير فنية وشخص مؤذِ".. عبد الرحمن خالد يرحل عن العربي بعد 11 يوما فقط 2 ساعة | الكرة المصرية
جوندوجان يعلن الاعتزال دوليا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - نادي نيوم السعودي يقرر سحب عرضه لضم زيزو