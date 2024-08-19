أحمد مجدي وبيكي يقودان مران الزمالك.. وعودة حسام عبد المجيد

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 21:14

كتب : FilGoal

مران الزمالك

استأنف الزمالك مرانه اليومي مساء اليوم الإثنين والذي أقيم على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي بميت عقبة.

وقاد كل من أحمد مجدي وأندري بيكي مران الفريق بسبب غياب جوزيه جوميز مدرب الفريق الذي سافر إلى البرتغال لقضاء إجازته.

وشهد المران انتظام حسام عبد المجيد مدافع الفريق بعد قضاء إجازته التي حصل عليها بعد نهاية مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

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وقاد أحمد عبد العزيز "بوكس" مدرب حراس فريق 2007 مران حراس المرمى بسبب سفر لويس فيسينتي مدرب حراس المرمى لقضاء إجازته.

وأدى محمد صبحي تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه من أجل العودة للمشاركة في أقرب وقت.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في دور الـ 16 من كأس مصر.

وأنهى الزمالك الدوري بالمركز الثالث بعد التعادل في المباراة الأخيرة مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق.

الزمالك كأس مصر حسام عبد المجيد
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