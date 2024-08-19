بعد اعتذار الأهلي.. اتحاد الكرة يخطر فاركو بالتأهل لمواجهة المصري في كأس مصر

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 19:13

كتب : أحمد الخولي

فاركو

أخطر اتحاد كرة القدم نادي فاركو بالتأهل لربع نهائي كأس مصر لموسم 2023-2024 مباشرة دون لعب لقاء دور الـ16 ضد الأهلي.

وجاء ذلك بعدما أعلن الأهلي اعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بسبب ضغط المواعيد.

وتلقى نادي فاركو فاكسا رسميا من اتحاد الكرة يخطره خلاله بالتأهل مباشرة إلى ربع النهائي.

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وأن مباراته المقبلة ستكون ضد المصري يوم الخميس في استاد برج العرب.

وكان الأهلي قرر عدم استكمال كأس مصر بعدما فاز في دور الـ32 على الألومنيوم.

وتستكمل غدا الثلاثاء باقي مباريات بطولة كأس مصر بداية من دور الـ16.

ويحمل الأهلي لقب بطولة كأس مصر في نسختها الماضية بعدما فاز على الزمالك في النهائي 2-صفر خلال المباراة التي أقيمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الأهلي فاركو كأس مصر اتحاد الكرة
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