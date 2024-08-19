بدون ميسي ودي ماريا.. قائمة الأرجنتين لمواجهة تشيلي وكولومبيا

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 18:10

كتب : FilGoal

تتويج الأرجنتين - كوبا أمريكا 2024

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين قائمته لفترة التوقف الدولي المقبلة.

وشهدت القائمة غياب ليونيل ميسي الذي تعرض للإصابة خلال نهائي كوبا أمريكا ولم يتعافى حتى الآن، كما يغيب أنخيل دي ماريا لأول مرة بسبب اعتزاله اللعب دوليا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي

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الحراس: والت بينيتيز (بي إس في) – جيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا) – خوان موسو (أتالانتا) – إميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

الدفاع: جونزالو مونتييل (إشبيلية) – كريستيان روميرو (توتنام) – جيرمان بيتزيلا (ريفير بليت) – ليونارو باريلدي (أولمبيك مارسيليا) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا) – ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) – نيكولاس تاليافيكو (ليون) – فالينتين باركو (برايتون).

الوسط: ليوناردو باريديس (روما) – جويدو رودريجيز (وست هام) – أليكسيس ماك أليستير (ليفربول) – إنزو فيرنانديز (تشيلسي) – جيوفاني لو سيلسو (توتنام) – إزيكيل فيرنانديز (القادسية) – رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد).

الهجوم: نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا) – أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) – ماتياس سولي (روما) – جوليانو سيميوني (أتليتكو مدريد) – فالينتين كاربوني (أولمبيك مارسيليا) – جوليان ألفاريز (أتليتكو مدريد) – لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – فالينتين كاستيانوس (لاتسيو).

ويلعب منتخب الأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي ضد كل من تشيلي وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب الأرجنتين قد توج بلقب كوبا أمريكا خلال الصيف الحالي.

الأرجنتين ليونيل ميسي
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