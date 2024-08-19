مصدر من إنبي لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على كامل قيمة نسبة إعادة بيع حمدي فتحي

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 18:02

كتب : حامد وجدي

حمدي فتحي - الوكرة

حصل نادي إنبي على نسبة إعادة بيع لاعبه الأسبق حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة القطري.

وقال مصدر من إنبي لـFilGoal.com: "حصلنا من الأهلي على كامل قيمة نسبة إعادة بيع حمدي فتحي إلى الوكرة القطري وتبلغ 20 مليون جنيه".

وكان حمدي فتحي انتقل من الأهلي إلى الوكرة القطري بداية الموسم الماضي 2023-2024 مقابل 3 ملايين دولار.

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وانضم حمدي فتحي من إنبي إلى الأهلي مطلع عام 2019 وقضى مع الأهلي 5 مواسم قبل انتقاله إلى قطر.

ومع الأهلي حصل حمدي فتحي على الدوري 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر الإفريقي مرتين والسوبر المصري 3 مرات وكأس مصر 3 مرات.

وشارك أيضا في كأس العالم للأندية 3 مرات وحصل على الميدالية البرونزية مرتين.

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