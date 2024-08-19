بي إن سبورتس تجدد حقوق بث جميع درجات الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة

أعلنت شبكة بي إن سبورتس تجديد حقوق بثها للدوري الإنجليزي بجميع أقسامه حتى القسم الرابع.

وأشارت الشبكة إلى أنها حصلت على حقوق بث كل من دوري القسم الثاني والثالث والرابع الإنجليزي بالإضافة إلى كأس الرابطة الإنجليزي حتى موسم 2027/2028.

وحصلت بي إن على حقوق بث البطولات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرنسا وأستراليا ونيوزيلندا.

وكانت الشبكة قد أعلنت قد أعلنت تجديد حقوق كل من الدوري الإسباني والدوري الفرنسي بدرجاتهما الأولى والثانية خلال الأيام الماضية.

بالإضافة لامتلاك بي إن حقوق الدوري الألماني والدوري التركي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.