المصري اليوم: تأجيل محاكمة فتوح لجلسة 16 سبتمبر المقبل واستمرار حبسه

قررت محكمة جنايات مطروح تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك لجلسة 16 سبتمبر المقبل مع استمراره في الحبس.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وقالت صحيفة المصري اليوم إن المحكمة برئاسة المستشار أمجد عوض، وعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم ومالستشار محمد عبد السميع عشماوي والمستشار عبد اللجيل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمار، قررت تأجيل المحاكمة حتى الشهر المقبل، وذلك في تهمة القتل الخطأ بتجاوز سرعة القيادة للاعب الزمالك.

وتم القبض على أحمد فتوح يوم 11 أغسطس الجاري إثر حادث وقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحرواي حيث صدم اللاعب أمين شرطة (أحمد السيد الشبكي) بسيارته مما أدى إلى وفاته.

وتم التحفظ على أحمد فتوح في قسم شرطة العلمين وإحالته للنيابة العامة التي أصدرت القرار بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديد حسبه 15 يوما.

وزار وفد من نادي الزمالك أهل أحمد السيد الشبكي الذي توفي إثر حادث أحمد فتوح لاعب الفريق.

وترأس هشام نصر نائب رئيس النادي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الواحد السيد مدير الكرة الوفد الذي ضم 9 لاعبين في الزمالك وزاروا أهل الضحية لتقديم واجب العزاء.

وسبق أن تقدم نادي الزمالك بنعي في وفاة أحمد السيد الشبكي الذي توفي إثر حادث أحمد فتوح لاعب الفريق. (طالع التفاصيل)

يأتي ذلك بعدما أمرت النيابة العامة بإحالة أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وجاء بيان النيابة العامة على النحو التالي:

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم/ أحمد محمد أبو الفتوح - لاعب كرة القدم - إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه/ السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها. هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جزم - وفق الثابت بتقرير فحص العينة - بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.