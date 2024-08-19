الفحوصات تثبت سلامة كريستيانو رونالدو

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 17:13

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال - السوبر السعودي

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر سلامته من الإصابة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وعانى رونالدو من إصابة في الظهر بعد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، التي خسرها الفريق أمام منافسه الهلال 4ـ1، السبت الماضي.

وبذلك أصبح النجم البرتغالي جاهزا لخوض مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري السعودي أمام الرائد يوم الخميس.

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والتحق رونالدو في السادس من أغسطس الجاري بالتدريبات الجماعية، بعد الإجازة الممنوحة له، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2024، إذ شارك خلال الاستعدادات ضمن معسكر الفريق المنظَّم في مدينة ماربيا الإسبانية.

وأكد الفحوصات الطبية التي خضع لها أيمن يحيى، لاعب الفريق تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ، حسب الجريدة السعودية.

وسيغيب على إثرها عن المشاركة مع الفريق من أربعة إلى ستة أسابيع.

وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي.

وغادر رونالدو أرضية الملعب غاضبا دون أن يتسلم الميدالية الفضية بعد نهاية السوبر.

ووفقا لموقع "سبورت 24" السعودي فإن رونالدو يواجه خطر توقيع عقوبة مالية بعد نهائي السوبر السعودي.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا للائحة فإن "كل شـخص يمتنع عـن استلام الجوائز بدون عذر مقبول، يعاقب بالحرمان مـن الجوائز المخصصة (مالية أو عينية) وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي".

وتقدم النصر بهدف كريستيانو رونالدو، وقلب الهلال الطاولة في الشوط الثاني عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

وحقق الهلال لقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه مبتعدا عن أقرب منافسيه النصر صاحب اللقبين.

وقبل بداية المباراة وأثناء دخول اللاعبين لأرض الملعب لمس كريستيانو رونالدو الكأس.

وتقول الأسطورة أن من يلمس الكأس قبل المشاركة في المباراة النهائية يخسر.

رونالدو حاول كسر اللعنة وبالفعل سجل هدفا لكنها طاردته في الشوط الثاني برباعية في 17 دقيقة.

وعادل الهلال أكبر فوز له في السوبر السعودي بنتيجة 4-1 والتي حققها من قبل ضد الاتحاد.

وبات البرازيلي مالكوم هداف الهلال في السوبر بتسجيل 4 أهداف.

كريستيانو رونالدو النصر
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