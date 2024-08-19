عكس ما قاله فليك.. سبورت: برشلونة لا يستطيع تسجيل أولمو حتى الآن

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 16:32

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة

لم يتمكن نادي برشلونة حتى الآن في تسجيل داني أولمو لاعب الفريق الجديد.

وتعاقد برشلونة مع اللاعب الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من لايبزيج

وحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن برشلونة لا يستطيع تسجيل أولمو حتى الآن بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإسباني.

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وأفادت الصحيفة أن اللاعب يتدرب بشكل طبيعي منذ انضمامه للفريق.

وهذا ما ينفي حديث هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني قبل مباراة فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني أن غياب أولمو بسبب عدم الجاهزية البدنية.

ويمتد عقد أولمو مع برشلونة حتى صيف 2030، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أولمو مع برشلونة 500 مليون يورو.

وادعى خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني في حديث سابق خلال الشهر الماضي أن النادي تعافى اقتصاديا عندما كان يتحدث عن إمكانية ضم لاعب في قيمة نيكو ويليامز المالية.

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة لراديو كتالونيا من قبل: "أنا أحب ويليامز كثيرا، أستطيع أن أقول أنه من الناحية المالية يمكننا التعاقد معه".

وأضاف "أنها نتيجة العمل الذي تم إنجازه طوال هذه السنوات للوصول إلى هذه النقطة، لذلك يمكننا بالطبع أن نحقق توقيعا بهذا المستوى".

وأكمل "نعمل على تأكيد التعافي الاقتصادي للنادي وهناك سلسلة من العمليات التي عملنا عليها وسنتمكن من الإعلان عنها قريبا".

وأنهى حديثه قائلا: "من المريح جدا أن نتمكن من إنهاء هذه العملية التي استغرقت ثلاث سنوات وآمل أن نعود إلى الحياة الطبيعية اقتصاديا".

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