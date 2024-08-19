هنري يترك منتخب شباب فرنسا

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 16:28

كتب : FilGoal

تيري هنري

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين رحيل تيري هنري عن منصبه كمدرب لمنتخب شباب فرنسا والمنتخب الأولمبي.

وأوضح الاتحاد الفرنسي في بيان أن هنري ترك منصبه لأسباب شخصية.

وكان عقد هنري ينتهي في يونيو 2025.

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وقال هنري: "أود أن أشكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه فيليب ديالو الذي عرض علي هذه الفرصة الرائعة".

وأضاف "سيظل الفوز بالميدالية الفضية في الأولمبياد لبلادي أحد أعظم مفاخر حياتي".

وتابع "أنا ممتن للغاية للاتحاد واللاعبين والمشجعين الذين سمحوا لي بخوض تجربة سحرية".

وأبلغ هنري رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو بعد فوز فرنسا بالميدالية الفضية في باريس.

وقال ديالو: "نأسف لهذا القرار لأن هنري تمكن من تحقيق الأهداف التي وضعت له بالفوز بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس، بعد 40 عامًا من الميدالية الأولمبية في لوس أنجلوس".

وأكمل "بعد متابعته طوال الأولمبياد، تمكنت من رؤية التزامه الكبير وصرامته وحبه للقميص الأزرق. نتمنى له التوفيق في بقية مسيرته".

منتخب فرنسا خسر نهائي أولمبياد باريس على يد إسبانيا، بعدما عبر عقبة مصر في نصف النهائي.

تيري هنري فرنسا
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