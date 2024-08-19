أثليتك: جوندوجان يقترب من مغادرة برشلونة
الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 15:56
كتب : FilGoal
ذكرت شبكة ذا أثليتك أن إلكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة قد يغادر النادي الكتالوني هذا الصيف.
وأوضح التقرير أن اللاعب الألماني يدرس خياراته حاليا.
وأضاف التقرير أن هناك اهتمام بضمه من فرق إنجليزية وتركية وقطرية وسعودية.
وغاب جوندوجان عن لقاء برشلونة الافتتاحي في الدوري الإسباني ضد فالنسيا.
وعن استبعاد إلكاي جوندوجان من قائمة المباراة قال هانز فليك: "يوم الاثنين تعرض لجرح في وجهه وكانت لديه بعض المشاكل ولذلك اتخذنا قرار تركه في الديار".
وأضاف "تحدثت معه فقط لمعرفة كيف حاله لأني أعرفه جيدا للغاية وأقدره كلاعب وكذلك كشخص".
وأتم "لقد تحدثنا عن كل شيء ولكن هذا لنا وليس لكم، ولدي الشعور أنه سيبقى".
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