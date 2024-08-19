نهاية أزمة تسجيل أليو ديانج مع الخلود السعودي؟

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 14:59

كتب : FilGoal

الأهلي - سانت جورج - أليو ديانج

يبدو أن نادي الخلود السعودي أصبح قريبا من تسجيل لاعبه الجديد أليو ديانج المعار من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وواجه نادي الخلود الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي أزمة بسبب قيد صفقاته الأجنبية، جعلته يفشل في تسجيل صفقاته الجديد ().

وأتم الخلود اتفاقه لضم الثنائي أليو ديانج من الأهلي المصري وجاكسون موليكا من بشيكتاش، لكن لم يتم إعلان ضم الثنائي بشكل رسمي حتى الآن.

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وأعلن النادي يوم الاثنين حصوله على شهادة الكفاءة المالية مما يقربه من حل أزمته.

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وذكرت جريدة سبورت السعودية أن النادي نجح في تسجيل صفقاته الجديدة ومن بينها صفقة ديانج.

ماذا حدث؟

في البداية كشف موقع شوووت السعودي الأسبوع الماضي عن وجود أزمة تواجه الخلود لقيد صفقاته الأجنبية.

وأوضح التقرير السعودي وفقا لمصادره أن نادي الخلود تلقى تأكيدا رسميا من لجنة الاستقطابات يفيد بعدم وجود ميزانية من أجل الصفقات هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى سعي نادي الخلود في الوقت الحالي لإتمام الصفقتين (ديانج وموليكا) عن طريق توفير الأموال من خزينة النادي الخاصة أو من الأعضاء محبين النادي لحسم الصفقات.

فيما أكد مصدر مسؤول من الأهلي على أن النادي لم يتم إبلاغه من قبل نادي الخلود السعودي بأي شيء متعلق بالتراجع عن صفقة المالي أليو ديانج.

وقال المصدر لـFilGoal.com يوم الاثنين الماضي: "نادي الخلود السعودي لم يبلغنا بأي شيء متعلق بالتراجع عن صفقة أليو ديانج".

وأضاف "وإذا أراد النادي السعودي التراجع عنها فإن الأهلي يرحب بعودة ديانج فهو لاعب مهم وكبير".

وأتم تصريحاته "استلمنا بالفعل المقابل المادي للصفقة والأهلي أتم كل إجراءات انتقال ديانج للخلود قبل أيام".

وتم فتح باب القيد في الدوري السعودي خلال الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 2 سبتمبر المقبل.

وأتم الخلود تعاقده مع لاعب أجنبي وحيد وهو البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة السابق، وذلك بسبب قدومه في صفقة انتقال حر.

ويتواجد أليو ديانج في تدريبات فريق الخلود منذ فترة تحت قيادة باولو دوارتي بعد الاتفاق مع الأهلي المصري.

وحصل الخلود على اتفاق مع بشكتاش لاستعارة موليكا لمدة موسم بقيمة 500 ألف دولار وهو نفس سعر صفقة ديانج، وفقا للتقرير السعودي.

وبالفعل لم يظهر اسم الثنائي أليو ديانج وجاكسون موليكا ضمن اللاعبين المسجلين بموقع الدوري السعودي الرسمى حتى الآن.

وخاض ديانج الموسم المنصرم 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 212 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

أليو ديانج الخلود السعودي الأهلي
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