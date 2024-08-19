وكيل ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز وسوريا وقطر

أوضح كايو زيلر وكيل روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي المصري أن هناك أكثر من منتخب وفريق يريد الفوز بخدمات المدرب البرازيلي.

وانتهى عقد ميكالي مع الاتحاد المصري لكرة القدم بنهاية أولمبياد باريس 2024 التي شهدت احتلال الفريق للمركز الرابع.

وقال زيلر في تصريحات نشرتها جريدة الراية القطرية: "هناك مفاوضات شفوية بين الاتحاد القطري لكرة القدم وميكالي من أجل تولي المنتخب الأولمبي القطري".

وأضاف "بجانب العرض القطري هناك عدة عروض أخرى منها المنتخب السوري، بالإضافة إلى أندية مصرية مثل الزمالك وبيراميدز، ومنتخبات أخرى في قارة أمريكا اللاتينية".

وانتشرت تقارير في الأيام الأخيرة حول رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في الاستفادة من قدرات ميكالي في منصب آخر بعد نهاية رحلته مع المنتخب الأولمبي.

تحت قيادة ميكالي تأهل الفراعنة لنصف نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس، لكنهم خسروا أمام فرنسا بنتيجة 1-3 بعد الوصول لوقت إضافي، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي مباراة الميدالية البرونزية سقط المنتخب الأولمبي المصري بشكل مريع أمام نظيره المغربي الذي انتصر بسداسية نظيفة.

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