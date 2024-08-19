فالنسيا يضع الكرة في ملعب ليفربول بشأن انتقال مامارداشفيلي

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 13:21

كتب : FilGoal

جورجي مامارداشيفلي - جورجيا

وضع نادي فالنسيا الكرة في ملعب ليفربول بشأن انتقال الحارس جيورجي مامارداشفيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير إسبانية.

قبل أيام، ذكرت منصة ريليفو أن نادي ليفربول أرسل عرضا إلى فالنسيا من أجل ضم حارسه مامارداشفيلي.

لكن النادي الإسباني أبلغ ممثلي الحارس الجورجي بأن ليفربول عليه أن يدفع 40 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب، حسب تقرير إذاعة تريبونا ديبورتيفا.

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وأضاف التقرير أن عدم وصول عرض ليفربول لهذا المبلغ سيعني بقاء الحارس في فالنسيا.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن اللاعب يوافق بالفعل على الانتقال لليفربول ويعمل على إقناع ناديه بالموافقة على عرض الريدز.

وأوضح تقرير ريليفو قبل أيام أن ليفربول عرض 35 مليون يورو من أجل ضم الحارس الجورجي.

وأضاف التقرير أن اللاعب يأمل في موافقة النادي الإسباني على العرض، في ظل رغبته في الرحيل.

ولفت التقرير إلى أن ليفربول جس نبض إدارة فالنسيا قبل أن يتقدم بالعرض.

في الوقت نفسه، أوضحت جريدة ماركا أن اللاعب أصبح قريبا من الانضمام إلى ليفربول.

وحدد فالنسيا سعر الحارس الجورجي بـ40 مليون يورو، حسب التقارير.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن ليفربول قد يشتري الحارس، ثم يعيره لفريق آخر.

مامارداشفيلي حافظ على شباكه نظيفة في 31 مباراة خلال مائة مباراة لعبها مع فالنسيا.

فالنسيا ليفربول جيورجي مامارداشفيلي
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