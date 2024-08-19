خبر في الجول – جلسة بين حسين لبيب وزيزو خلال ساعات لحسم مستقبله
الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 13:18
كتب : FilGoal
يعقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع أحمد مصطفى "زيزو" في منزله خلال ساعات لحسم مستقبله.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
وحسبما علم FilGoal.com فإن لبيب رفقة بعض أعضاء مجلس الإدارة سيجتمعون خلال الساعات المقبلة مع زيزو ووالده وحازم فتوح لحسم مستقبله.
وعلم FilGoal.com أن سيتم مناقشة زيزو في عرض نيوم السعودي، وكذلك مسألة إمكانية تجديد عقده والبقاء مع الفريق.
ويعتبر حازم فتوح هو الوسيط لنادي نيوم في الصفقة.
وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق تواجد زيزو الأحد الماضي في مقر النادي رفقة والده لعقد جلسة مع حسام المندوه ورامي نصوحي ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.
وذلك لمناقشة عروض الاحتراف المقدمة له وإمكانية تجديد تعاقده مع الأبيض.
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