خبر في الجول – جلسة بين حسين لبيب وزيزو خلال ساعات لحسم مستقبله

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 13:18

كتب : FilGoal

احتفال أحمد زيزو بهدفه في شباك فاركو

يعقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع أحمد مصطفى "زيزو" في منزله خلال ساعات لحسم مستقبله.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لبيب رفقة بعض أعضاء مجلس الإدارة سيجتمعون خلال الساعات المقبلة مع زيزو ووالده وحازم فتوح لحسم مستقبله.

وعلم FilGoal.com أن سيتم مناقشة زيزو في عرض نيوم السعودي، وكذلك مسألة إمكانية تجديد عقده والبقاء مع الفريق.

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ويعتبر حازم فتوح هو الوسيط لنادي نيوم في الصفقة.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق تواجد زيزو الأحد الماضي في مقر النادي رفقة والده لعقد جلسة مع حسام المندوه ورامي نصوحي ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

وذلك لمناقشة عروض الاحتراف المقدمة له وإمكانية تجديد تعاقده مع الأبيض.

ويمتلك زيزو عرضا من العربي القطري الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما يرغب نادي نيوم الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو" في التعاقد مع زيزو.

وعلم FilGoal.com أن نادي نيوم السعودي قرر سحب العرض الذي قدمه للزمالك بسبب تأخر مجلس إدارة الأبيض في الرد عليه بشكل رسمي.

ولأن نيوم يرغب في حسم الصفقات بشكل سريع قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية السعودي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تفاصيل عرض نيوم للزمالك لضم زيزو.

وعلم FilGoal.com أن نادي نيوم الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية السعودي (دوري يلو) عرض شراء زيزو من الزمالك مقابل 5 ملايين دولار تُدفع بالتقسيط، بواقع الجزء الأكبر من المبلغ وقت إتمام الصفقة والجزء المتبقي يتم دفعه في فترة من 3 إلى 6 شهور.

بينما العرض المقدم من نادي نيوم لـ زيزو هو عقد يمتد لموسمين.

يأتي ذلك في ظل وجود عرض آخر من نادي العربي القطري للتعاقد مع زيزو من الزمالك.

وكشف FilGoal.com أن نادي الزمالك رفض العرض الأول من نادي العربي القطري لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن عرض العربي القطري لضم زيزو جاء مقابل 3 ملايين دولار، وقد يزيد العرض إلى 4 ملايين دولار.

لكن الزمالك رفض العرض بسبب ضعف المقابل المادي في انتظار وصول عرض مالي أكبر.

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