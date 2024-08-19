لاعب مايوركا: طلبت من فينيسيوس أن نتوقف عن العبث بسبب التدخلات

أوضح بابلو مافيو لاعب ريال مايوركا أنه طلب من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد التوقف عن العبث بسبب التدخلات بينهما أثناء اللعب.

وتعادل ريال مدريد مع منافسه ريال مايوركا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال الظهير الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "قلت لفينيسيوس أثناء الاستراحة لشرب المياه مرحبا دعنا نتوقف عن العبث، ما حدث، حدث، فقال نعم، كل شيء على ما يرام".

واختتم "في النهاية أنها صورة سيئة ولا يعجبني ذلك".

ويدخل الجناح البرازيلي عادة في أزمات مع المدافعين وجماهير فريق الخصم له بسبب استفزازه لهم حسبما يعتقدون.

ونتيجة لذلك تعرض لهتافات عنصرية في أكثرية الملاعب الإسبانية.

وحتى في مباراة ريال مايوركا تعرض لصافرات الاستهجان من قبل جماهير مايوركا كلما لمس الكرة.

واستفاد برشلونة من هذا التعادل بعدما انتصر على فالنسيا بهدفين مقابل هدف على ملعب المستايا معقل الخفافيش.