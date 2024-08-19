موعد انضمام محمد عبد المنعم لتدريبات نيس

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 12:25

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - مران منتخب مصر

من المتوقع أن ينضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لتدريبات فريق نيس قبل نهاية هذا الأسبوع، في حالة إعلان الصفقة بشكل رسمي، حسب جريدة ليكيب.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع نيس الفرنسي للموافقة على بيع مدافعه محمد عبد المنعم للفريق الفرنسي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح لويك تانزي صحفي جريدة ليكيب عبر حسابه الشخصي على إكس أن محمد عبد المنعم سينضم لتدريبات نيس يوم الأربعاء أو الخميس لو سارت كل الأمور على ما يرام.

أخبار متعلقة:
الشرق الأوسط: انقسام كبير حول مستقبل لويس كاسترو مع النصر.. والقرار يقترب مدير نابولي: أوسيمين سيبقى في حال عدم تلقي المبلغ المناسب لبيعه مؤتمر أنشيلوتي: بهذه الطريقة يتمركز مبابي وفينيسيوس.. ومايوركا كاد أن يفوز وكان أفضل جوميز: ربما تفضل بعض الجماهير الفوز بمباراتي الأهلي على التتويج بالدوري.. وهذا سبب قرار الكأس

وينتظر عبد المنعم الحصول على تأشيرة دخول فرنسا قبل السفر للالتحاق بناديه الجديد.

يوم الخميس، قال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع نيس للحصول على قيمة انتقال عبد المنعم بمقابل يزيد قليلا عن 4 ملايين يورو".

وأضاف "سنحصل على قيمة الصفقة على قسطين وسيكون الأول منهما هو الجزء الأكبر".

وتابع المصدر "سنحصل كذلك على مليون يورو كحوافز".

وأتم المصدر تصريحاته "هذا بالإضافة لحصولنا على نسبة إعادة بيع عبد المنعم مستقبلا وهي لا تقل عن 10%".

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

محمد عبد المنعم نيس الأهلي
نرشح لكم
رومانو: تشيلسي سيضم جواو فيليكس الأسبوع الجاري خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع بنشرقي ليستر سيتي يضم أوليفر سكيب قطر القطري يقدم أحمد عبد القادر قادما من الأهلي خبر في الجول – الاتحاد ييتوصل لاتفاق مع الغاني كوبينا لاعب بتروجت السابق نهاية أزمة تسجيل أليو ديانج مع الخلود السعودي؟ مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول موعد إعلان انضمامه لنادي قطر فالنسيا يضع الكرة في ملعب ليفربول بشأن انتقال مامارداشفيلي
أخر الأخبار
رئيس الإسماعيلي يكشف سبب عدم انتقال عبد الرحمن مجدي وحقيقة مفاوضات الساعي مع الأهلي 15 دقيقة | الدوري المصري
عبد الرحمن خالد: هذا الوكيل زور أوراق وهددني بإنهاء مسيرتي.. كيف أوقع لفريق في الدرجة الرابعة؟ 29 دقيقة | الكرة المصرية
جوميز: لا يوجد "فرد" لمع في الأهلي.. وهذا الفارق بين طريقتنا وطريقته 43 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة مثيرة.. أتليتكو مدريد يفتتح بالدوري الإسباني بالتعادل مع فياريال 2 ساعة | الدوري الإسباني
الشناوي: رفضت 500 مليون جنيه.. حقيقة عرض بيراميدز وما حدث يوم حسم الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
عاد إليكم من جديد.. فاردي يلدغ توتنام برأسية تمنح ليستر تعادلا مثيرا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
بثلاثية رائعة.. يوفنتوس يبدأ حقبة تياجو موتا بالفوز على كومو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مرموش يصنع هدفين في فوز فرانكفورت برباعية ويتأهل في كأس ألمانيا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - نادي نيوم السعودي يقرر سحب عرضه لضم زيزو