الشرق الأوسط: انقسام كبير حول مستقبل لويس كاسترو مع النصر.. والقرار يقترب

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن هناك انقساماً كبيراً في نادي النصر حول مصير لويس كاسترو مدرب الفريق بعد الخسارة من الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس السوبر السعودي.

وأوضح التقرير أن الانقسام سببه أن كاسترو يجد دعماً كبيراً من مسؤولين في النادي، فيما يرى آخرون بقيادة إبراهيم المهيدب رئيس النادي أن استمراره سيعمق المشكلات الفنية في الفريق.

وبحسب التقرير فقد كانت هناك نقاشات طويلة تمت طوال الساعات الماضية حول إقالة المدرب كاسترو من عدمها، لكن الأقرب يذهب في اتجاه إقالته رغم المحاولات بدفع هذه الضغوط من تيار آخر لا يرى المدير الفني سبباً فيما يحدث.

وخسر النصر جميع البطولات التي نافس عليها بقيادة كاسترو، حيث خسر لقب الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأسَي السوبر نهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الجديد، وكأس دوري أبطال آسيا.

وفي مسيرة كاسترو لا توجد سوى بطولة كأس الأندية العربية التي جرت في صيف 2023، حيث ظفر بها النصر على حساب الهلال في الطائف.

واقترب البرتغالي لويس كاسترو من الإقالة بعد خسارة كأس السوبر السعودي ضد الهلال، حسب تقارير سعودية.

لكن أنطونيو تيكسيرا وكيل أعمال البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي علق على تقارير إقالته موكله.

وقال تيكسيرا في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لم يتم إبلاغنا بشيء حول عدم الاستمرار، كاسترو لديه شغف لتحقيق البطولات مع الفريق خلال الموسم الجديد".

وأضاف "كاسترو لم يحالفه التوفيق في السوبر، لكن لا أعلم شيئًا عن الآخرين وما إذا كانوا يريدون تحقيق البطولات أم لا".

وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي.

ووفقا لصحيفة اليوم السعودية فإن إبراهيم المهدب رئيس النصر سيتكفل بعقد المدرب الجديد للنصر.

ويأتي ذلك بعد إصرار جويدو فينجا المدير التنفيذي على عدم تحمل النادي مسؤولية إقالة كاسترو.

وقاد كاسترو النصر في 50 مباراة بجميع المسابقات ففاز بـ 35 مباراة وخسر في 9 وتعادل في 6، وحقق لقب البطولة العربية فقط.

ووفقا للصحيفة ذاتها لم يحضر كاسترو المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي بعد نهاية المباراة.

وتقدم النصر بهدف كريستيانو رونالدو، وقلب الهلال الطاولة في الشوط الثاني عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

وحقق الهلال لقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه مبتعدا عن أقرب منافسيه النصر صاحب اللقبين.