سكاي: نابولي يقترب من ضم لوكاكو نهائيا

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 12:06

كتب : FilGoal

لوكاكو - كونتي

اقترب نادي نابولي من التعاقد مع روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن نابولي قدم عرضه بشكل رسمي إلى تشيلسي والصفقة تقترب من الانتهاء ببيع نهائي.

وأفاد رومانو أن تشيلسي أوضح لنابولي أن صفقتي لوكاكو وفيكتور أوسيمين منفصلتين.

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ويسعى تشيلسي للتعاقد مع أوسيمين مهاجم فريق الجنوب، لكن وكيله هاجم التقارير الإخبارية التي تحدثت في وقت سابق عن صفقة تبادلية بينهما.

وتمت إعارة لوكاكو في السنتين الماضيتين إلى إنتر ميلان وروما، لكن يبدو أن سلسلة الإعارات وصلت إلى النهاية.

ويعتبر لوكاكو من أكثر اللاعبين المفضلين بالنسبة لـ أنطونيو كونتي مدرب نابولي، إذ دائما ما يمدحه وتعاقد معه في إنتر ميلان وكذلك طلب ضمه عندما درب تشيلسي من قبل.

ودمر هيلاس فيرونا منافسه نابولي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

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