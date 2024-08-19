سومر يعتزل اللعب دوليا

أعلن يان سومر حارس مرمى منتخب سويسرا اعتزال اللعب دوليا.

حارس إنتر لعب 94 مباراة دولية على مدار 12 عاما.

وكان الحارس الأساسي لسويسرا في 5 بطولات كبرى بالسنوات الأخيرة.

البطولة الأخيرة التي شارك فيها سومر كانت يورو 2024.

وأفاد منتخب سويسرا في بيان: "بعد 12 عامًا من التميز والإخلاص.. 94 شكرا يان سومر".

سومر حافظ على نظافة شباكه في 35 مباراة مع سويسرا من أصل 94.

وتدرج سومر في المنتخبات السنية السويسرية منذ 2003، حتى وصل للمنتخب الأول في 2012.

وارتدى البالغ من العمر 35 عاما قمصان بازل وبوروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونيخ، قبل الانتقال إلى إنتر.

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