ريليفو: سبورتنج لشبونة يفاوض برشلونة من أجل ضم فيتور روكي

ذكرت منصة ريليفو أن سبورتنج لشبونة يتفاوض حاليا مع برشلونة من أجل ضم لاعبه فيتور روكي هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن عرض سبورتنج لشبونة يتجاوز 30 مليون يورو بقليل.

وأضاف التقرير أن نقاط الخلاف حاليا تدور حول بنود المكافآت التي ستضاف للصفقة.

وحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا فقد أرسل إيفرتون عرضه الأول لبرشلونة قبل أيام من أجل ضم اللاعب مقابل 25 مليون يورو + 3 ملايين يورو كإضافات.

لكن برشلونة رفض العرض على الفور لأنهم يريدون 30-35 مليون يورو، وفقا التقرير.

وذكر التقرير أن إدارة إيفرتون في محادثات مستمرة مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة.

ويرتبط المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا مع برشلونة بعقد يمتد حتى 2031.

قبل أيام، حسم فيتور روكي قراره بشأن العرض المقدم له من الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وواجه روكي عدة مشاكل مع برشلونة الموسم المنقضي بسبب عدم لعبه بشكل منتظم تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب البرازيلي رفض عرض الهلال.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها روكي عرض الهلال.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية في وقت سابق، أن برشلونة وافق على انتقال فيتور روكي إلى الهلال هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة ذاتها سابقا أن اللاعب يرغب الاستمرار في أوروبا لكن النادي الكاتالوني يحاول إقناعه بالعرض السعودي.

وكان برشلونة قد ضم روكي البالغ 19 عاما، في صيف 2023 قادما من باراناينسي البرازيلي في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

ولعب البرازيلي الشاب فيتور روكي 13 مباراة مع برشلونة وسجل له هدفين.