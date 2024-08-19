مكررا الأمر.. موتا: كييزا ليس جزءا من خططنا

شدد تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس أن فيديريكو كييزا لاعب الفريق ليس جزءا من خططه خلال الفترة المقبلة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه كومو الصاعد حديثا في المباراة التي ستجمعهما اليوم الإثنين في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "موقفنا من كييزا لم يتغير، هو ليس جزءا من خططنا".

واختتم "لقد تحدثنا معه، وهذا دليل على الاحترام الذي أكنه للجميع، أتعامل بشفافية وبوضوح، هذه هي الطريقة التي أتواصل بها مع اللاعبين".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها مدرب بولونيا السابق أن الجناح الإيطالي ليس جزءا من خططه وأن يجب عليه الرحيل.

وتحدث موتا في وقت سابق قائلا: "كييزا وجميع اللاعبين الآخرين الذين لم يتم استدعاؤهم للمباراة الودية ضد بريست، ليسوا جزءا من المشروع، لقد كنا واضحين معهم، عليهم العثور على ناد جديد".

وأنهى حديثه "لقد تم اتخاذ القرار وعليهم الرحيل في أسرع وقت ممكن".

وكان خارج المباراة كل من كييزا وفويتشيك تشيزني وويستون ماكيني وماتيا دي شيليو وأرثر ميلو وفيليب كوستيتش وهانس نيكولوسي كافيليا ودانييلي روجاني.

ورحل تشيزني بالفعل بعد فسخ تعاقده بالتراضي، وروجاني وصل إلى أمستردام للخضوع إلى الفحوصات الطبية للانضمام إلى أياكس على سبيل الإعارة.