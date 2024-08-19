مؤتمر أنشيلوتي: بهذه الطريقة يتمركز مبابي وفينيسيوس.. ومايوركا كاد أن يفوز وكان أفضل

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الطريقة التي يتمركز بها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الملعب حسب تعليماته.

وتعادل ريال مدريد مع منافسه ريال مايوركا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "بدأنا المباراة بشكل جيد، تقدمنا ​​وكان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني، في الشوط الثاني افتقرنا إلى التوازن، كان من الممكن أن نخسر المباراة بسبب عدم وجود التوازن، لم تكن مباراة جيدة، نحن فريق هجومي للغاية، لكن التوازن الدفاعي جزء أساسي".

وأضاف "التبديلات المتأخرة؟ لكل شخص رأيه الخاص في التغييرات، فهي تفاصيل صغيرة، ربما تكون متأخرة أو لا".

وأكمل "لسنا سعداء، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل بكثير، لا أريد تقديم أعذار، يمكننا أن نتعلم الكثير من هذه المباراة لأن كان من الواضح جدا أين يمكن أن نواجه المشاكل".

وشدد "يمكن لمبابي وفينيسيوس جونيور تغيير مركزيهما من وقت لآخر، يجب أن يشغل الجناح الأيسر مبابي أو فينيسيوس دون أي خطة اعتمادا على ما يشعران به".

وتابع "لم نكن جيدين دفاعيا، لم نطبق الضغط العكسي لاسترداد الكرة، وهذا التزام جماعي".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب العثور على التوازن مع اللاعبين الذين يفكرون بنفس الطريقة عندما يتعلق الأمر باستعادة الكرة، لكن في النهاية لعب ريال مايوركا أفضل منا".

واستفاد برشلونة من هذا التعادل بعدما انتصر على فالنسيا بهدفين مقابل هدف على ملعب المستايا معقل الخفافيش.