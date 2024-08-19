مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19 أغسطس.. مرموش وتوتنام وأتليتكو ويوفنتوس

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

توتنام

يشهد اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 استكمال الجولة الأولى من الدوريات الأوروبية وأبرزهم الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

ويلعب آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب له الدولي المصري عمر مرموش المباراة الرسمية في الموسم، إذ سيلاقي منافسه آينتراخت براونشفايج في كأس ألمانيا في دور الـ64.

ويلاقي توتنام منافسه ليستر سيتي الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة الختامية من الجولة الأولى.

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لمعرفة كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كأس ألمانيا

آينتراخت برانشفايج × آينتراخت فرانكفورت.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة دبي الرياضية.

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي × توتنام.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

فياريال × أتليتكو مدريد.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

ريال بلد الوليد × إسبانيول.. تذاع المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × كومو.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

ليتشي × أتالانتا.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي يوفنتوس أتليتكو مدريد توتنام الدوري الإسباني
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