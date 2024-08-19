جوميز: ربما تفضل بعض الجماهير الفوز بمباراتي الأهلي على التتويج بالدوري.. وهذا سبب قرار الكأس

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 03:38

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - جوزيه جوميز

كشف جوزيه جوميز مدرب الزمالك حقيقة انزعاجه من الإفراط في الاحتفال بالفوز على الأهلي في الدوري.

وقال جوميز في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "في كل المباريات الكبرى بين غريمين حول العالم يكون الاحتفال بالفوز مختلفا. فزنا بـ 3 نقاط أمام منافس مهم ولكن لا تحتفل كأنك فزت بالدوري فهذا يظهر عقلية ضعيفة. إذا كنا أقوياء يجب أن يكون الفوز على الأهلي شيئا طبيعيا".

وأضاف "ربما تفضل بعض الجماهير الفوز بمباراتي الأهلي على الفوز بالدوري ولكن الأفضل هو الفوز بكل شيء. إن سألتني سأختار الفوز بالدوري".

وبسؤاله عما إذا كان يفضل الخسارة أمام الأهلي في الدوري والفوز عليه في نهائي الكأس قال: "طبعا. لعبنا بشكل جيد وهم فازوا بالكأس، بينما كنت أفضل أن ألعب بطريقتهم وأفوز أنا به".

وعن قرار الزمالك باستكمال الكأس بالناشئين والبدلاء الذي تلى موقف الأهلي بالاعتذار عن عدم استكمال المسابقة قال: "لا ينبغي أن نضع الأهلي في سياق هذا السؤال فهذا قراره وهو ليس مشكلتنا. هذا امره وهم يتعاملون معه".

وأوضح "خضنا عدد كبير من المباريات في وقت قصير، وسألت عن موعد إقامة الكأس منذ 4 أشهر. الطبيعي أن ننهي الدوري في مايو، ونحصل على شهرين ونصف بواقع شهر للراحة وشهر ونصف للإعداد البدني".

وأكمل "إن اتخذت قرار اللعب على هذه البطولة بالأساسيين فسأفقد احترام اللاعبين لي".

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