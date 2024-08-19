الأكثر والأجانب والفرق والمراكز.. أرقام متنوعة من جائزة رجل مباراة الدوري المصري 2023-24

306 مباراة انتهى معها الدوري المصري موسم 2023-24 والذي شهد تقديم جائزة رجل المباراة عقب نهاية كل لقاء للموسم الثاني على التوالي.

ومن أصل 306 مباراة، FilGoal.com وصل لـ أسماء 304 لاعب تحصل على جائزة رجل المباراة وتبقى مباراتي فيوتشر والاتحاد والتي سقطت خلالها أحمد رفعت ولم تستكمل الدقائق الأخيرة من المباراة بها، بالإضافة للقمة والتي اعتذر الزمالك عن عدم خوضها ضد الأهلي.

FilGoal.com يستعرض معكم بعض الأرقام والاحصائيات الخاصة بجائزة رجل المباراة في موسم 2023-24.

أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة الموسم الجاري: ياو أنور برصيد 6 مرات بواقع 2 مع الإسماعيلي و4 مع البنك الأهلي.

ويليه كل من حسام أشرف (بلدية المحلة) وحسام حسن (سموحة) وصبحي سليمان (الجونة) وفيستون ماييلي (بيراميدز) ومصطفى فتحي (بيراميدز) ومعتز زدام (المصري) ووسام أبو علي (الأهلي) برصيد 5 مرات لكل لاعب.

4 جولات شهدت الموسم الجاري سيطرة المصريين على جائزة رجل المباراة (9 مباريات رجل المباراة مصري) وهم: الجولة 12 – الجولة 16 – الجولة 17 – الجولة 26.

أكثر جولة شهدت سيطرة الأجانب على جائزة رجل المباراة كانت الجولة 6 شهدت حصول 5 لاعبين على الجائزة.

جنسيات مختلفة

أكثر محترف فوزا بالجائزة: التوجولي ياو أنور برصيد 6 مرات بواقع 2 مع الإسماعيلي و4 مع البنك الأهلي.

وينفرد وسام أبو علي برقم خاص إذ يعد هو أول لاعب يحقق جائزة رجل المباراة في 5 مباريات متتالية بالدوري المصري.

17 جنسية مختلفة حققت جائزة رجل المباراة في الدوري

مصر (225 لاعبا)

الجزائر (2): أحمد قندوسي (1) وغيلاس قناوي (1)

الكاميرون (7): أرنولد إيبا (3) وجوزيف نجويم (3) وفرانك إيتوجا (1)

الكونغو الديمقراطية (6): بيتر موتوموسي (1) وفيستون ماييلي (5)

المغرب (6): أحمد بلحاج (1) وعبد الكبير الوادي (2) ووليد الكرتي (3)

أنجولا (4): إينوك بنجامين (1) وديلسون كاموني (1) ومابولولو (2)

أوغندا (1): آلان كيامبادي (1)

بنين (3): حساني إيموران (1) ودودو دوكو (2)

بوركينا فاسو (2): بلاتي توريه (1) وسعيدو سيمبوري (1)

تونس (12): إلياس الجلاسي (1) ورفيق كابو (1) وسيف الجزيري (2) وسيف تقا (2) وفخر الدين بن يوسف (2) ومعتز زدام (5)

جنوب إفريقيا (4): فاخري لاكاي (2) وبيرسي تاو (2)

غانا (11): إسحاق يعقوب (2) وجاستس أرثر (1) ومورو ساليفو (2) وياو أنور (6)

غينيا (1): موسى دياوارا (1)

غينيا بيساو (1): جيفرسون إينكادا (1)

فلسطين (5): وسام أبو علي (5)

مدغشقر (2): أرنو (2)

نيجيريا (12): أبو بكر ليادي (1) وتونجي (1) وجابريل شيكودي (1) وجودوين شيكا (1) وجون إيبوكا (1) وصديق أوجولا (4) وفيفور أكيم (2) وكليتشي شيمزين (1)

أكثر جنسية حصدت الجائزة بأكبر عدد من اللاعبين: نيجيريا (8 لاعبين) ويليها تونس (6 لاعبين)

أكثر فريق حقق الجائزة عن طريق لاعبيه الأجانب: بيراميدز (11 جائزة) ويليه مودرن سبورت (9 جوائز).

أقل فريق حقق الجائزة عن طريق لاعبيه الأجانب: المقاولون العرب (0 جوائز).

الجوائز وفقا للمراكز

حراسة المرمى: 34 مباراة

الأكثر: صبحي سليمان حارس الجونة برصيد 5 جوائز ويليه المهدي سليمان حارس الاتحاد برصيد 4 مرات

الدفاع: (قلب دفاع: 16 مباراة، وظهير أيمن أو أيسر: 37 مباراة)

الأكثر: عمر كمال عبد الواحد ظهير فيوتشر والأهلي برصيد 4 مرات بالتساوي مع علي فوزي ظهير إنبي برصيد 4 مرات

لاعب وسط: 79 مباراة

الأكثر: التونسي معتز زدام لاعب المصري برصيد 5 مرات ويليه عبد الله السعيد ووليد الكرتي وإمام عاشور برصيد 3 مرات لكل لاعب

جناح أيمن أو أيسر: 62 مباراة

الأكثر: مصطفى فتحي لاعب بيراميدز برصيد 5 مرات ويليه أحمد سيد زيزو برصيد 4 مرات

مهاجم: 76 مباراة

الأكثر: ياو أنور برصيد 6 مرات ويليه كل من وسام أبو علي وحسام حسن وحسام أشرف برصيد 5 مرات.

الفرق الأكثر حصدا للجائزة

أكثر فريق حقق الجائزة: الأهلي 28 مرة يليه بيراميدز بـ 25 مرة.

عدد مرات فوز الفرق بجائزة رجل المباراة هذا الموسم

الأهلي – 28

بيراميدز – 25

سموحة – 23

سيراميكا كليوباترا – 20

زد – 19

الزمالك – 18

المصري – 17

طلائع الجيش – 17

الجونة – 16

مودرن سبورت - 16

الاتحاد – 15

الإسماعيلي – 15

البنك الأهلي – 14

إنبي – 13

بلدية المحلة – 13

الداخلية – 13

المقاولون العرب – 11

فاركو - 11