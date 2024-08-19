برشلونة المستفيد.. ريال مدريد يتعادل مع ريال مايوركا في مباراة مثيرة

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 00:49

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

تعادل ريال مدريد مع منافسه ريال مايوركا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجل رودريجو هدف ريال مدريد، بينما أحرز فيدات موريكي هدف مايوركا.

وافتتح رودريجو أهداف ريال مدريد في الدوري للموسم الثاني على التوالي.

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واشتعلت المباراة في دقائقها الأخيرة إذ حاول حاملي كرات في ملعب مايوركا إهدار بعض الوقت عن طريق إدخال الكرات في الملعب.

وحذر الحكم من الأمر وزود دقيقة كاملة للوقت بدل من الضائع.

وطُرد فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد في الثانية الأخيرة بشكل مباشر بعد تدخل قوي للغاية على موريكي.

واستفاد برشلونة من هذا التعادل بعدما انتصر على فالنسيا بهدفين مقابل هدف على ملعب المستايا معقل الخفافيش.

التشكيل

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالثلاثي الناري، فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ورودريجو.

بدأ ريال مايوركا ضاغطا بشكل كبير وتمكن داني رودريجيز من تسديد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لها في الدقيقة السادسة.

هدف عكس مجرى المباراة

استطاع رودريجو من تسجيل هدف ريال مدريد عكس مجرى المباراة في الدقيقة 12 بعد تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

تهديد من مبابي

ظهر مبابي وهدد مايوركا في الدقيقة 24، لكن ذهبت خارج المرمى بعد عرضية أرضية.

خطأ وإدراك

أخطأ كورتوا في مسك الكرة عقب تسديدة سهلة من تاكوما أسانو، وردت إلى موريكي وسددها، لكن تألق كورتوا وأدرك الخطأ الذي ارتكبه.

التعادل بعين واحدة

أحرز موريكي هدف التعادل لمايوركا في الدقيقة 52 من رأسية مستغلا طوله الفارع عقب عرضية من ركلة ركنية.

تألق حارس مايوركا

تألق دومينيك جريف حارس مرمى ريال مايوركا في إنقاذ فرصة تسجيل مبابي هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 70.

وطرد ميندي قبل إطلاق حكم المباراة نهاية المباراة في الدقيقة 96.

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