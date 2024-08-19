برشلونة المستفيد.. ريال مدريد يتعادل مع ريال مايوركا في مباراة مثيرة

تعادل ريال مدريد مع منافسه ريال مايوركا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجل رودريجو هدف ريال مدريد، بينما أحرز فيدات موريكي هدف مايوركا.

وافتتح رودريجو أهداف ريال مدريد في الدوري للموسم الثاني على التوالي.

واشتعلت المباراة في دقائقها الأخيرة إذ حاول حاملي كرات في ملعب مايوركا إهدار بعض الوقت عن طريق إدخال الكرات في الملعب.

وحذر الحكم من الأمر وزود دقيقة كاملة للوقت بدل من الضائع.

وطُرد فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد في الثانية الأخيرة بشكل مباشر بعد تدخل قوي للغاية على موريكي.

واستفاد برشلونة من هذا التعادل بعدما انتصر على فالنسيا بهدفين مقابل هدف على ملعب المستايا معقل الخفافيش.

التشكيل

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالثلاثي الناري، فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ورودريجو.

مباراة مبابي الأولى في الليجا.. الثلاثي الناري يقود هجوم ريال مدريد أمام مايوركا ⚪👑📋#في_إسبانيا pic.twitter.com/kDyb75Tu3N — FilGoal (@FilGoal) August 18, 2024

بدأ ريال مايوركا ضاغطا بشكل كبير وتمكن داني رودريجيز من تسديد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لها في الدقيقة السادسة.

هدف عكس مجرى المباراة

استطاع رودريجو من تسجيل هدف ريال مدريد عكس مجرى المباراة في الدقيقة 12 بعد تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

تهديد من مبابي

ظهر مبابي وهدد مايوركا في الدقيقة 24، لكن ذهبت خارج المرمى بعد عرضية أرضية.

خطأ وإدراك

أخطأ كورتوا في مسك الكرة عقب تسديدة سهلة من تاكوما أسانو، وردت إلى موريكي وسددها، لكن تألق كورتوا وأدرك الخطأ الذي ارتكبه.

التعادل بعين واحدة

أحرز موريكي هدف التعادل لمايوركا في الدقيقة 52 من رأسية مستغلا طوله الفارع عقب عرضية من ركلة ركنية.

تألق حارس مايوركا

تألق دومينيك جريف حارس مرمى ريال مايوركا في إنقاذ فرصة تسجيل مبابي هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 70.

وطرد ميندي قبل إطلاق حكم المباراة نهاية المباراة في الدقيقة 96.