الشيبي والشناوي وكالوشا ووسام.. أبرز أرقام الدوري المصري موسم 2023-24

انتهى موسم 2023-24 من الدوري المصري بعدما استمر 335 يوما بدءا من سبتمبر 2023 وحتى أغسطس 2024.

أرقام تحطمت ولاعبين كرروا ما حققوه من قبل بعد نهاية موسم شاق وطويل للغاية.

306 مباراة سُجل فيها 730 هدفا منها 2 اعتباريان، 1230 بطاقة صفراء و64 حمراء.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز الأرقام التي تحققت الموسم الجاري من اللاعبين في الدوري المصري.

الأرقام الهجومية

هداف الدوري المصري: وسام أبو علي - الأهلي (18 هدفا)

الأكثر صناعة: محمد الشيبي – بيراميدز (9 أهداف)

الأكثر تسجيلا من ركلات الجزاء: حسام أشرف – بلدية المحلة (6 أهداف)

الأكثر تسجيلا من ركلات حرة مباشرة: وسام أبو علي – الأهلي (هدفان)

الأكثر تسجيلا من خارج منطقة الجزاء: وسام أبو علي – الأهلي (4 أهداف)

الأكثر تسديدا في القائمين والعارضة: فيستون ماييلي – بيراميدز (4 تسديدات)

الأكثر تسجيلا للأهداف بالرأس: فيستون ماييلي – بيراميدز (6 أهداف)

الأكثر تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى: عبد الرحمن مجدي – أحمد قندوسي (8 أهداف)

الأكثر تسجيلا للأهداف بالقدم اليمنى: وسام أبو علي – الأهلي (15 هدفا)

أرقام إضافية

الأكثر تمريرات للكرات المفتاحية: محمد الشيبي – بيراميدز (75 تمريرة)

الأكثر تسديدا: حسام حسن - سموحة (89 تسديدة)

الأكثر مساهمة تهديفية: وسام أبو علي – فيستون ماييلي (22 هدفا)

الأكثر إكمالا للمراوغات الناجحة: عبد الرحمن مجدي – الإسماعيلي (57 مراوغة)

الأكثر حصولا على ركلات جزاء: صديق أوجولا – مصطفى زيكو – حسام أشرف – مروان حمدي – رأفت خليل (3 ركلات جزاء)

الأكثر مشاركة

الأكثر مشاركة (بعدد المباريات): مصطفى زيكو – أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – علي زعزع – جوزيف أوشايا – كريم الديب (33 مباراة)

الأكثر مشاركة (بعدد الدقائق): أحمد خليل "كالوشا" – إنبي (2970 دقيقة)

أرقام انضباطية

الأكثر حصولا على بطاقة صفراء: علي فوزي – شادي حسين – أيمن موكا – طارق علاء – سمير فكري – أرنو راندريانانانتيناينا – أحمد عبد الرسول. (8 بطاقات صفراء)

الأكثر حصولا على بطاقة حمراء: باهر المحمدي – أحمد حسام – أحمد علاء – صلاح محسن (مرتان)

الأكثر حصولا على أخطاء لصالحه: صديق أوجولا – سيراميكا كليوباترا (15 هدفا)

الأكثر ارتكابا لأخطاء أدت لأهداف: الهاني سليمان وعمرو موسى (هدفان)

الأكثر ارتكابا لأخطاء أدت لركلات جزاء: محمود رزق - مودرن سبورت (5 أخطاء)

حراسة المرمى

الأكثر خروجا بشباك نظيفة: أحمد الشناوي – بيراميدز (13 مباراة)

الأكثر تصديا لركلات جزاء: أحمد مسعود – محمد أبو جيل – محمود جنش – محمد بسام – الهاني سليمان – محمد سعيد "شيكا" (ركلتان)

الأكثر تصديا للفرص: محمد بسام – سيراميكا كليوباترا (90 تصديا)

* جميع الأرقام من موقع "sofa score".