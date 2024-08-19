للموسم الثاني تواليا.. أحمد الشناوي الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري 2023-24

حافظ أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على نظافة شباكه في 13 مباراة كأكثر من خرج بشباك نظيفة في الدوري المصري موسم 2023-24.

وتفوق الشناوي على الهاني سليمان بفارق مباراة وحيدة في صدارة القائمة للموسم.

واستقبل الشناوي 24 هدفا في الموسم، مساهما في أن يصبح فريقه الأقوى دفاعا في الدوري باستقبال 27 هدفا بشكل عام خلال 34 مباراة.

ويأتي خلف بيراميدز كل من الأهلي ومودرن سبورت اللذان استقبلا 28 هدفا في الدوري المصري.

إليكم قائمة أكثر الحراس حافظا على نظافة الشباك

1 أحمد الشناوي – بيراميدز – 13 مباراة

2 الهاني سليمان – سموحة – 12 مباراة

3 محمد شعبان – طلائع الجيش – 10 مباريات

4 المهدي سليمان – الاتحاد – 10 مباريات

5 محمود جاد – المصري – 9 مباريات

6 عبد الرحمن سمير – إنبي – 9 مباريات

7 محمد بسام – سيراميكا كليوباترا – 8 مباريات

8 محمد الشناوي – الأهلي – 8 مباريات

9 علي لطفي – زد – 7 مباريات

10 محمود حمدي – مودرن سبورت – 6 مباريات