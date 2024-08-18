البنك الأهلي يضم هشام صلاح من الاتحاد.. وفي الجول يكشف قيمة الصفقة

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 23:28

كتب : هاني العوضي عمرو نبيل

هشام صلاح - البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي ضم هشام صلاح من الاتحاد السكندري.

وانضم هشام صلاح بعقد يمتد لـ 4 مواسم ووقع العقود مع البنك الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة كلفت البنك الأهلي 12 مليون جنيه.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن نادي البنك الأهلي طلب التعاقد مع هشام صلاح من الاتحاد السكندري، وأن زعيم الثغر لا يمانع رحيله.

هشام صلاح البالغ من العمر 27 عاما انضم للاتحاد السكندري في عام 2019 قادما من المصرية للاتصالات.

وخرج للإعارة في الموسم ذاته لصفوف فريق الرجاء، قبل أن يعود للاتحاد من جديد في 2020.

ومع الاتحاد السكندري لعب هشام صلاح في الموسم الجاري 30 مباراة في الدوري وكأس الرابطة وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

كما انضم لمعسكر منتخب مصر مرة واحدة مع البرتغالي روي فيتوريا وشارك في مباراة ودية ضد جنوب السودان.

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