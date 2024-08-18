الأجنبي العاشر والثاني من قارة آسيا.. وسام أبو علي هدافا للدوري المصري

توج وسام أبو علي مهاجم الأهلي بلقب هداف الدوري المصري للموسم المنقضي 2023-2024.

وحصل وسام على لقب الهداف برصيد 18 هدفا، متفوقا على الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز الذي سجل 17 هدفا.

وسجل وسام أبو علي أهدافه الـ18 في الدوري خلال 19 مباراة فقط.

وانضم الفلسطيني وسام أبو علي لصفوف الأهلي منتصف الموسم في شهر يناير الماضي.

ويعد وسام أبو علي اللاعب الأجنبي رقم 10 الذي يفوز بلقب هداف الدوري.

وأول لاعب من فلسطين يتوج بلقب هداف الدوري المصري.

وثاني لاعب من قارة آسيا بعد اليمني علي محسن مع الزمالك موسم 1960-61.

ما أصبح وسام أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالتساوي مع المغربي وليد أزارو برصيد 18 هدفا.

وجاءت قائمة الهدافين الأجانب في تاريخ الدوري كالآتي:

السوداني حمدتو أحمد – الترسانة – موسم 1949-50

اليمني علي محسن – الزمالك – موسم 1960-61

النيجيري جون أوتاكا – الإسماعيلي – موسم 1999-2000

الأنجولي أمادو فلافيو – الأهلي – موسمي 2006-07 و2008-09

الغاني بابا أركو – طلائع الجيش – موسم 2008-09

النيجيري مينسوا بوبا – اتحاد الشرطة – موسم 2009-10

الغاني جون أوتاكا – الإسماعيلي – موسم 2013-14

المغربي وليد أزارو – الأهلي – موسم 2017-18

الأنجولي كريستوفاو مابولولو – الاتحاد – موسم 2022-23

الفلسطيني وسام أبو علي – الأهلي – موسم 2023-24

وإليكم مجموعة من أهداف وسام أبو علي في الدوري المصري:

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من أول لمسة وفي أول 4 دقائق 🦅👌 وسام أبو علي يفتتح أهدافه مع الأهلي في مرمى البلدية #ONTime_Sports pic.twitter.com/usBUtOXbKX — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 27, 2024

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نفذها بشكل مثالي 🦅💪 وسام أبو علي يسجل الهدف الرابع للأهلي في مرمى بلدية المحلة من ركلة جزاء#ONTime_Sports pic.twitter.com/PS1xMT4qTM — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 27, 2024

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👌🦅 وسام أبو علي يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى الاتحاد من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/AI1NxfkUvS — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 7, 2024

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وسام أبو علي يضيف الهدف الثاني للأهلي🦅 لتصبح النتيجة



الأهلي 2 ⚽⚽

طلائع الجيش 0 pic.twitter.com/Ryr91Jqc7x — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2024

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القناص دائمًا على الموعد🎯.. الفدائي وسام أبو علي يسجل هدف التقدم للنادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا 🔥🦅



الأهلي ( 1 - 0 ) سيراميكا كليوباترا #ONTime_Sports pic.twitter.com/6HnWUFan6F — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2024

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