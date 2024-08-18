المصري يرتقي للمركز الرابع بثنائية ضد الاتحاد.. وتعادل سيراميكا مع زد في ختام الدوري

انتهى موسم 2023-24 من الدوري المصري، بتعادل سيراميكا كليوباترا مع زد بنتيجة 2-2، وفوز المصري على الاتحاد بنتيجة 2-0 في الجولة 34.

والتقى الاتحاد مع المصري على استاد برج العرب، فيما واجه سيراميكا كليوباترا خصمه زد على استاد القاهرة.

موسم استمر 335 يوما بعدما بدأ في 18 سبتمبر 2023 وانتهى في 18 أغسطس 2024.

الاتحاد × المصري

لم يستغل صلاح محسن خطأ هشام صلاح وانفرد وسدد كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 11.

وتصدى محمود جاد لتسديدة قوية من كريم الديب في الدقيقة 13.

وكاد الديب أن يباغت جاد بعرضية صوب الشباك لكن عرضيته صوب المرمى أبعدها جاد ببراعة لركنية في الدقيقة 31.

وبعد 4 دقائق انفرد محمد الشامي مستغلا ضعف الرقابة وسجل الهدف الأول في اللقاء.

جوووووووووووووووووووول⚽ بأسيست سحري 👌... محمد الشامي يضع المصري في المقدمة أمام الاتحاد السكندري pic.twitter.com/YxjePXk9sc — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 18, 2024

وفي الدقيقة 45+2 انفرد صلاح محسن بعد تمريرة طولية من ميدو جابر وسدد في الشباك ثاني الأهداف.

جوووووووول⚽ انفراد من نص الملعب وصلاح محسن يعزز تقدم المصري على الاتحاد بهدف أخر pic.twitter.com/VO6ZZMkgp8 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 18, 2024

شوط أول انتهى بتقدم المصري بنتيجة 2-0.

في الشوط الثاني سدد حسين فيصل كرة قوية تصدى لها عمر صلاح في الدقيقة 50.

حاول لاعبو الاتحاد تهديد مرمى المصري لكن دون خطورة محققة، دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز المصري.

وأنهى المصري الموسم في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

بينما توقف رصيد الاتحاد عند 41 نقطة في المركز الـ 11.

سيراميكا × زد

قلب سيراميكا كليوباترا الطاولة على زد بخطف التعادل بنتيجة 2-2 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

تقدم زد بهدف النيجيري رشيد أحمد في الدقيقة 23.

وأضاف محمد سمير الهدف الثاني في الدقيقة 38 من علامة الجزاء.

وقلص سعد سمير الفارق في نهاية الشوط الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 45+5 لسيراميكا كليوباترا.

وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني وبعد مشاركته كبديل سجل أحمد ياسر ريان برأسية هدف التعادل.

وأنهى زد الموسم برصيد 51 نقطة في المركز السابع.

وحل سيراميكا كليوباترا خلفه ثامنا برصيد 46 نقطة.